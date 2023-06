EUR/USD til 1,0550 på en meget høgagtig Fed – ING

Den vigtigste handelsuge i juni startede med langsom kurshandling, da investorerne ventede på de forudgående begivenheder – amerikansk inflation, Federal Reserve, Den Europæiske Centralbank og Bank of Japans beslutninger.

Men man skal ikke snydes og tro, at markederne ikke vil flytte sig i denne uge. Det vil de, og de vil bevæge sig stort.

Ud af alle de begivenheder, der er planlagt i denne uge, er nummer et med hensyn til konsekvenser for de finansielle markeder , Federal Reserve i USA ‘s beslutning. Grundsagen er, at den vil afholde sig fra at hæve fondsrenten, men det er en hård opfordring.

Uanset hvad dens beslutning ville være, vil dollaren bevæge sig. Derfor vil volatiliteten på de finansielle markeder stige eksponentielt.

EUR/USD – 1,0850 eller 1,0550 24 timer efter Fed?

Handel er et spil med spekulation – af sandsynligheder. Man kan ikke sige, at dollaren vil holde sig, hvis Fed holder pengerenten stabil.

Det hele afhænger af teksten (dvs. beskeden), der ledsager beslutningen. Fed kan for eksempel levere en høgeagtig pause ved at sige, at fremtidige stigninger kan være passende. I dette tilfælde ser ING EUR/USD på 1,07 24 timer senere.

Men Fed kan måske overraske og levere en renteforhøjelse på 25bp og signalere yderligere rentestigninger, hvis det er relevant. Under dette scenarie ser ING EUR/USD til 1,0550.

Endelig kan Fed holde pause og være dueagtig, hvor ING forventer, at EUR/USD vil bevæge sig til 1,0850 om 24 timer.

Så det er et tæt opkald.

Og det kommer helt an på, hvad inflationsrapporten viser i morgen.

Ifølge ISM-tjenesternes sene data skulle inflationen falde kraftigt. Alligevel bevæger markedet sig ikke i den forstand, at EUR/USD handler omkring de samme niveauer, som det gjorde for en måned siden.

Min pointe her er, at Fed kan ende med at blive høgeagtig eller dueagtig uden at ændre fondsrenteniveauet. Ud af de to er skævheden, at Fed vil forsøge at kompensere for ikke at vandre med en lidt mere høgagtig tone.

Derfor er risikoen, at EUR/USD vil lave et nyt lavpunkt i 2023 i stedet for at presse højere.

Uanset hvad valutakursen vil gøre, skal man huske på, at det kun én dag senere er ECB’s tur til at tage stilling til kurserne. Og en renteforhøjelse er meget sandsynlig; derfor bør enhver EUR/USD-bevægelse efter Feds beslutning tages med et gran salt.