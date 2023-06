Cathie Wood vender sig til Meta-aktier, mens AI spiller efter at have været glip af Nvidia

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Aktierne i Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) er mere end fordoblet allerede siden starten af 2023, men den indflydelsesrige investor Cathie Wood ser yderligere opad.

Wood købte Meta-aktier for 47 millioner dollars

Grundlæggeren og administrerende direktør for Ark Invest brugte mere end 47 millioner dollars på at indlæse aktier i tech-behemothen i denne uge.

I alt købte hun 174.848 aktier fordelt på to af hendes børshandlede fonde – flagskibet Ark Innovation og Ark Next Generation Internet. Det er første gang, hun har fået eksponering for Meta Platforms siden 2021.

Facebook-forælderen er hendes satsning på hurtig vækst i kunstig intelligens, efter at hun gik glip af det eksploderende rally i Nvidia, der blev til efter dets ekstraordinært stærke vejledning for det nuværende kvartal.

År til dato er Meta-aktien steget hele 125 % ved skrivning.

Meta Platforms Inc er et populært AI-spil

Meta Platforms har for nylig annonceret brugerdefinerede chips til avancerede metaverse-relaterede opgaver. I april rapporterede den også om et stærkt første kvartal og udsendte optimistiske guidancer for fremtiden.

Det er også attraktivt, fordi CEO Mark Zuckerberg har skåret arbejdspladser aggressivt ned for at minimere omkostningerne.

Andre bemærkelsesværdige investorer, der satser på Meta for at spille AI-området, inkluderer Daniel Sundheim, David Tepper og Philippe Laffont. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægt”-rating på Meta-aktien.

På den anden side reducerede Cathie Wood sin andel i Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) med 324.551 aktier for at udnytte en temmelig lukrativ gevinst på 135 % i elbilproducentens aktier. Det er stadig den største beholdning i ARKK med en vægt på tæt på 12%.