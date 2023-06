Den største aktivboble nogensinde: 1980’ernes Japan – Case Study

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Jeg laver en del analyser omkring langsigtede afkast på aktiemarkedet. Lande vs lande. Fonde vs midler. Sektorer vs sektorer. Mens tidligere afkast aldrig er vejledende for fremtidige resultater, giver det at studere, hvad der er sket før, en god ramme for, hvad der skal ske.

Sidste år offentliggjorde jeg noget forskning centreret omkring tre indflydelsesrige fakta med hensyn til det amerikanske aktiemarked:

De fleste aktive investorer formår ikke at slå markedet

S&P 500 har et inflationsjusteret historisk afkast på 8,5 % i gennemsnit

Markedet er ekstremt volatilt

Denne ustabile, men opadgående bane gælder for det amerikanske aktiemarked. Det holder dog ikke alle steder. Faktisk fører dette os til det, der efter mange målinger er den største aktivboble i menneskehedens historie: det japanske aktiemarked i 1980’erne.

Hvad skete der med det japanske aktiemarked?

Uhyrlig. Det er det første ord, der kommer til at tænke på, når man beskriver de gevinster, som det japanske aktiemarked udskrev i 1980’erne.

Nikkei 225 (et prisvægtet indeks bestående af 225 børsnoterede aktier på Tokyo-børsen) åbnede 1980’ernes handel på et niveau på 6.560. Ti år senere lukkede det årtiets handel tæt på 39.000. I dag, 33 år efter det højdepunkt, handler indekset stadig 23 % under dette niveau, omkring 30.000 i skrivende stund.

At være under vandet på sin investering 33 år efter er en svimlende kendsgerning, og det er et markant fald på 23%. Men tempoet og omfanget af den japanske ekspansion i 80’erne var så stort, at tre årtier efter boblen dukkede op, venter dårligt timede investorer stadig på at komme i balance.

Der er nogle statistikker, der illustrerer, hvor svimlende tingene blev dengang. Undersøg først de årlige afkast:

Det er tæt på et afkast på 500%. Det er bestemt kraftigt, men ikke ligefrem overvældende. Så lad os grave lidt mere i det. For det første toppede væksten i 80’erne, men 50’erne, 60’erne og 70’erne var også en velsignelse for investorerne.

Faktisk åbnede Nikkei 50’erne handel til 101,68. Ved toppen fire årtier senere var det 38.921, hvilket betyder, at en investering på $100 i 1950 ville være vokset til $38.277 i 1990 (bemærk, at jeg bruger dollars i hele denne artikel for nemheds skyld, men selvfølgelig er Nikkei yen-baseret, så hvis du er en amerikansk investor, vil der også være valutaeffekter her).

Men for at male boblens størrelse ind i kontekst, skal man sammenligne internationalt eller benchmarke til økonomiske indikatorer. Min favorit er en anden enkel: I slutningen af 80’erne repræsenterede japanske aktier næsten 45 % af det globale aktiemarked. Til sammenligning var USA nummer to med 33 %, og Storbritannien på tredjepladsen, under 10 %.

De fire bedste virksomheder i verden efter markedsværdi var japanske, med tretten japanske virksomheder i de tyve bedste.

Hvad med at sammenligne med indtjening, den klassiske værdiansættelsesteknik? P/E-forholdet for Nikkei steg over 60X på sit højeste. Globalt var gennemsnittet på det tidspunkt 15X, hvilket betyder, at Nikkei var fire gange højere.

Ser man på CAPE-forholdet, som sammenligner en akties pris med dens cyklisk justerede indtjening over ti år, brød japanske aktier næsten 100X. At sammenligne dette med den måske mest berygtede boble i nyere tid, dot com-boblen, er ikke engang tæt på – amerikanske aktier brød ikke 50X under kaoset i 1999/2000.

japansk ejendomsmarked

Det er klart, at aktievurderingerne var absurde, men boblen var ikke begrænset til aktier. Japansk fast ejendom steg med over 50X mellem 1955 og 1986. I samme periode blev forbrugerpriserne kun fordoblet. Diagrammet over boligejendomme nedenfor viser, at selv i dag er huspriserne langt fra toppen, på trods af at de fleste andre vestlige nationer har set priserne gå lodret i de seneste år.

Ser man specifikt på Tokyo, var gennemsnitsprisen på et hus 15 gange gennemsnitsindkomsten. Til reference offentliggjorde jeg en rapport om det britiske marked for et par uger siden, da dette forhold netop har overtrådt 9, et rekordhøjt niveau og midt i en boligkrise. De japanske tal er virkelig svære at tro, når de sættes i sammenhæng.

Sammenbruddet af den japanske boble

Boblen brister, ligesom bobler plejer at gøre. Lidt poetisk kom aktiemarkedets top på den sidste handelsdag i 1980’erne, hvor Nikkei lukkede på 38.915. Mens jeg skriver dette i 2023, er det stadig ikke kommet tæt på de niveauer igen.

Markedet oplevede et fald på 39% i 1990. 1991 var ikke så slemt, hvilket lukkede året ned med mindre end 4%. Men så bragte 1992 endnu et tab på 26 %. Nikkei havde tabt næsten 60 % på tre år.

Men mens Nikkei 225 stadig handler under niveauerne fra 30 år siden, er det vigtigt at bemærke, at dette er uden udbytte. Dette er derfor ikke et helt realistisk billede – med udbytte inkluderet er indekset i øjeblikket mindre end 5 % lavere end det niveau, det var på for 30 år siden, på toppen af boblen. Det er klart, at dette stadig er en forfærdelig tilbagevenden, men det er ikke helt så slemt, og forbeholdet er vigtigt.

Samlet set ændrer det faktum ikke påstanden om, at den japanske boble, målt i den samlede dollarværdi, sandsynligvis er den største i menneskehedens historie.

Vil det amerikanske aktiemarked styrte?

Det mest interessante spørgsmål, der kommer ud af denne japanske analyse, er følgende: fremhæver dette en massiv risiko for langsigtede investeringer? Eller er det tåbeligt at antage, at S&P 500 er en sikker langsigtet investering, når man tænker på, hvad der skete i Japan?

Til dette vil jeg sige, at der er to vigtige punkter at nævne. Den første er begrebet dollar-omkostningsgennemsnit. I den virkelige verden er det sjældent, at nogen kommer ind på markedet med en stor sum penge og derefter aldrig investerer igen. Mere sandsynligt ser vi konsekvente investeringer i løbet af mange år, efterhånden som individer arbejder, tjener penge og bliver ældre, hvor deres økonomiske og livsbetingelser ændrer sig som tiden går.

Dette ændrer hele analysens omfang. For at illustrere hvordan, lad mig trække en model, jeg byggede til et nyligt stykke, om dollar-omkostningsgennemsnit på det amerikanske marked.

Nedenstående diagram er en visualisering af den aktuelle værdi af månedlige investeringer på $100 på det amerikanske aktiemarked, startende lige fra toppen af tyremarkedet i december 2021. Med andre ord går investoren ind på markedet *lige* på tyremarkedet spids.

På trods af at de kom ind på markedet på det værst tænkelige tidspunkt, i april 2023 (da diagrammet blev oprettet), var de i overskud. Dette til trods for at have investeret gennem det værste bjørnemarked i de seneste tyve år. Det er klart, at dette er specifikt for USA, og markedet er gået op igen siden, men det er en god måde at demonstrere, at ved konsekvent at investere over en periode, vil afkastet aldrig blive så dramatisk, som hvis man havde investeret lige ved top. Havde investoren bare lagt alle deres penge ind i markedet på det højeste og aldrig investeret igen, ville de stadig være nede med 14% (første søjle i diagrammet – en investering på $100 er i øjeblikket $86 værd).

I Japan er det det samme. Mens en investering på toppen af markedet i øjeblikket er nede med 23%, hvis man havde investeret det samme beløb årligt, fra dagen for aktiemarkedets top i 1989 og fortsatte lige siden, ville de være steget med 90%. Og igen, det er uden hensyntagen til udbytte.

Derfor, mens afkastet kan dramatiseres fra toppen, er det kæbefaldende tab på 23 % over 30 år ikke et særlig realistisk scenario, når det kommer til en praktisk investor. Når det er sagt, er et afkast på 90 % på 30 år stadig afskyeligt, og du kunne bogstaveligt talt have gjort noget andet med dine overskydende kontanter og fået et bedre afkast.

Det andet punkt, man skal overveje, når man vurderer sandsynligheden for, at dette sker i USA, er det faktum, at værdiansættelserne i S&P 500 ikke er så ude af hånden sammenlignet med andre markeder rundt om i verden. Jeg gik ind i værdiansættelserne tidligere i stykket omkring P/E-forhold, CAPE-forhold og hvilken del af markedsværdien af globale aktier, der var i Japan. Det var alle forbløffende tal, og intet kan sammenlignes med dem i dag, hverken i USA eller andre steder.

Amerikanske aktier har været dyrere end andre lande i et stykke tid nu, som nedenstående diagram viser, men uoverensstemmelsen er ikke engang i samme liga som det, vi så i Japan, hvor P/E-forholdet for Nikkei var fire gange højere globalt gennemsnit.

Sidste tanker

Den japanske aktieboble fra 80’erne er et skræmmende casestudie. Selvom noget lignende i USA ville ryste den finansielle verden, er der masser af faktorer, der forklarer, hvad der skete i Japan, og som ikke nødvendigvis er vejledende for den amerikanske tilstand.

Når det er sagt, er det en advarselshistorie for investorer omkring begrebet risiko, især med hensyn til tidshorisonter. I det væsentlige betaler aktier et afkast for at kompensere investorer for at bære kortsigtet volatilitet. Dette er grunden til, at tidshorisont og diversificering er nøglen, når det kommer til køb på aktiemarkedet. Det er også grunden til, at køb over en længere periode og på en konsistent måde spreder risikoen i modsætning til én enkelt indgang.

Der er intet, der tyder på, at den japanske situation er overhængende for amerikanske aktier. Men ingen ved, hvad der vil ske i fremtiden, mindst af alt mig. En antagelse om et afkast på 8 % eller 10 % med udbytte (som bør indgå i alle finansielle fremskrivninger og skal tages i betragtning, når man vurderer den japanske situation) er standard for langsigtede amerikanske aktier, men det er langt fra garanteret.

Men for at afslutte, kan alternativomkostningerne være de største af alle. Det har været en bitter pille at sluge at sidde på sidelinjen, mens investorerne nyder godt af lukrative gevinster, især i de seneste år, hvor pengeprinterne har været varme, og inflationen er steget sammen med aktivpriserne. Paranoia er et farligt spil, og jeg har bogstaveligt talt valgt den værste aktivboble i historien til dette stykke.

En langsigtet tidshorisont og forsigtig porteføljeallokering er stadig konge, og denne rædselshistorie fra Japan vil bestemt ikke holde mig ude af det amerikanske aktiemarked. For mig ville det være den største satsning af alle, og en som selv tallene bag denne rædselshistorie kæmper for at retfærdiggøre.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer