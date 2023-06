Forhøjet fødevareinflation plager Tyskland under recession

Den endelige CPI YoY for maj 2023 var uændret på 6,1 % og på linje med industriens prognoser.

Dette var en betydelig reduktion fra 7,2 % i den foregående måned og meget lavere end toppen i oktober og november på 8,8 %.

Inflationsraten YoY ser ud til endeligt at have forladt det 7 %-territorium, som den var i både marts og april 2023.

Det endelige CPI MoM faldt med 0,1 % sammenlignet med stigende inflation på 0,4 % i den forrige rapport.

Source: German Federal Statistics Office

Det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er et mål for inflation, der offentliggøres af EU’s statistiske afdeling for at vurdere prisstabilitet i hele euroområdet.

Dette muliggør sammenlignelighed på tværs af landet på tværs af regionen.

Den harmoniserede inflation i maj 2023 blev målt til henholdsvis 6,3 % og -0,2 % på års- og månedsbasis.

Som sådan blev alle foreløbige resultater bekræftet af den statistiske afdeling.

Mad

Fødevarepriserne var den vigtigste drivkraft for inflationen i Tyskland og steg 14,9 % år-til-år mod 17,2 % i den foregående måned.

Disse stigninger var drevet af mejeriprodukter, brød (og korn), fisk og skaldyr og grøntsager med en inflation på henholdsvis 28,2 %, 19,3 %, 19,0 % og 17,3 %.

Den kraftigste nedgang kom i smørpriserne, som faldt med 23,3 % siden året før.

I en tale i marts 2023 argumenterede Sebastian Dullien fra Hans Böckler Fondens makroøkonomiske politiske institut,

… skyldes sandsynligvis i betydelig grad indirekte inflationseffekter fra dyr energi, for eksempel når priserne i restaurationsbranchen stiger, fordi omkostningerne til opvarmning eller madlavningsenergi er steget, eller når bagerier hæver deres priser, fordi naturgas til bagning er blevet dyrere.

Energi

Energiprisernes bidrag til den årlige inflationstakt faldt betydeligt siden den foregående måned og faldt fra 6,8 % i april 2023 til 2,6 % i maj 2023.

Dette fald har dog meget at gøre med basiseffekten, hvor priserne skyder gennem taget under Ruslands invasion af Ukraine sidste år.

Derudover har den tyske regering implementeret en tredje runde af pakker til at begrænse el- og naturgaspriserne samt for opvarmning.

Naturgas oplevede den største inflation med 25,6%, mens fyringsolie faldt med -30,5%.

Offentlig transport

Inflationen i offentlig transport aftog fra 4,7 % år-til-år i april til 4,5 % år-til-år i maj 2023.

Som via DW,

Ifølge Federal Office of Statistics var en mulig forklaring på reduceret inflation i servicesektoren indførelsen af et nyt fast månedligt togpas, der koster €49 (omtrent $52), hvilket betyder, at nogle mennesker sparede penge på togpriser.

Inflation minus mad og energi

Når man ekskluderer energipriser, skifter den årlige inflation for maj 2023 højere fra 6,1 % til 6,5 %.

Dette tyder på, at faldet i energipriserne har haft en kraftig afdæmpende effekt på prisstabiliteten.

Samtidig falder inflationen ved at fjerne både mad og energi til 5,4 %, hvilket tyder på de enorme omkostninger, som fødevarepriserne påfører den gennemsnitlige husholdning.

Dette på trods af, at fødevareinflationen er aftaget fra 17,2 % i april 2023.

Vækstudsigter og andre kommentarer

Faldende inflation er en velkommen lettelse, især efter at have forladt 7 %-territoriet.

Noget af modstanden kunne tilskrives, at Tyskland var gået ind i en recession i sidste måned, da vækstudsigterne blev trykket af inflation og højere renter i hele euroområdet.

Husholdningerne kæmper dog fortsat med skyhøje fødevarepriser, som ændrer det private forbrug.

Med hensyn til sammentrækning i årets første kvartal, bemærkede en artikel offentliggjort af AFP,

Virkningen blev især mærket af forbrugere, der tøjlede deres udgifter til varer som mad og tøj.

Ifølge IMF er Tyskland sat til at trække sig sammen med 0,1 % i 2023, mens CPI kan forblive fast på 6,2 % ved årets udgang.

På lang sigt bliver Tysklands vækstudsigter ramt af dyr energi (selvom inflationen var aftaget i denne måned, betyder det stadig, at energiomkostningerne stiger); manglen på geopolitisk usikkerhed omkring sikring af billige brændstoffer; udfordringerne ved at gennemføre en overkommelig overgang til elbiler og ren energi; og en stærkt aldrende befolkning.

Ifølge Federal Statistics Office vil næsten en tredjedel af arbejdsstyrken gå på pension i de næste tretten år, hvilket ville forstyrre indkomstgenerering, varige investeringer og innovation.

