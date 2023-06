Bitcoin (BTC) udsigter, da udbuddet af børser rammer 5-års laveste niveau

Den seneste kryptoreguleringsbølge har set, at markedet for digitale tokens udskriver uforudsigelige bevægelser. Bitcoin forbliver i konsolideringstilstand og svæver omkring værdiområdet på $26K inden for de sidste par dage.

SEC’s seneste jakkesæt på Coinbase og Binance har fremskyndet valutaudstrømning for den førende kryptovaluta efter markedsværdi. Den 14. juni skrev Santiment, at Bitcoin-udstrømningen har ramt det laveste mærke siden februar 2018.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

📉 #Bitcoin's exchange supply has now fallen to its lowest level since February, 2018. Traders continue moving $BTC to self custody during the uncertainty surrounding #Binance & #Coinbase. As long as these #SEC lawsuits loom, this trend should continue. https://t.co/CBOxJ8oA07 pic.twitter.com/c7MQyMswgp — Santiment (@santimentfeed) June 14, 2023

Santiment tilføjede, at en sådan udvikling kommer, efterhånden som handlende flytter deres Bitcoin-aktiver til selvforvaring midt i den nuværende regulatoriske usikkerhed. Desuden vil BTC-udstrømme sandsynligvis fortsætte, så længe Securities and Exchange Commission’s sager truer.

Desuden ser markedsaktørerne ud til at flytte deres koncentration fra Bitcoin til alternative mønter. Santiment tweetede, at BTC’s sociale volumen falder efter stigninger i marts, da Ethereum, Binance Coin og XRP modtager flere diskussioner. Crowd-tillid ser ud til at være afgørende for altcoins-gendannelse.

Hvad næste for Bitcoin-prisen

Kryptovalutapriser viste små bevægelser i dag med uklar kommende retning. I mellemtiden udviser Bitcoin en pessimistisk følelse, og opsiden virker udfordrende. Den førende krypto skiftede hænder til $25.873 ved pressetidspunktet.

Analytikere afslører, at Bitcoin udviser høj volatilitet og forbliver klar til fald for at teste værdiområdet på $24K. Desuden kan det finansielle rum forblive under pres, da handlende afventer Feds basisrentebeslutning senere i dag.

▪️BTC – $25916 -0.69%. Bitcoin is trading with high volatility. On Twitter they write that they can test $24k. Today at 21:00 we are waiting for the Fed's decision on the base rate. Let's look at the price.▪️Growth leaders among altcoins are BNB, INJ, FTM. pic.twitter.com/sT1rPSqYpM — DIGITAL DOMINION (@1Usano1) June 14, 2023

Det bekræfter chancen for, at Bitcoin styrter. Den kendte kryptoanalytiker Michael van de Poppe forventer også, at FOMC-provenuet vil sænke BTC til $24.5K – $25K interval.

Miner-til-børs-strømme fremhæver prisfald

Mine-til-børs-strømme hjælper med at forstå markedsstemningen, når de vurderer minearbejdernes handlinger – akkumulering eller likvidering. Glassnode-data viser en stigning i denne metric. Minearbejdere, der sender aktiver til børser, har historisk set katalyseret øgede salgsordrer, hvilket ofte har udløst prisfald.

Source – Glassnode