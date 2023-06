Det tyrkiske aktiemarked når det højeste rekord i liraen (USD/TRY)

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Det tyrkiske aktiemarked stiger kraftigt. Istanbul Borsa 100 er steget næsten 4X i de sidste atten måneder. Indekset er steget 25 % siden det tyrkiske præsidentvalg for to uger siden, hvor Recep Tayyip Erdoğan vandt endnu en valgperiode.

Dette er dog langt fra en normal børsstigning. Ikke alene overgår det væsentligt alle andre større aktiemarkedsindekser, men det kommer midt i en kollapsende indenlandsk valuta og en økonomi i uorden efter meget ukonventionel pengepolitik.

Hvorfor kollapser den tyrkiske lira?

Tukeys valuta, liraen (USD/TRY), er faldet med 16 % siden valget den 28. maj og handles på det laveste niveau nogensinde over for dollaren. For to år siden blev der krævet 8,7 tyrkiske lire for at købe en amerikansk dollar. I dag køber 23,67 lire dig den samme lire – svarende til en devaluering på 63%. I løbet af de sidste fem år er devalueringen igen højere på 80 %, hvor dollaren handlede for mindre end fem lire.

Vi sammensatte et stykke kort efter Erdoğans valgsejr, hvor vi dykkede ned i den ukonventionelle pengepolitik i nationen og valutaens undergang, men i virkeligheden viser et hurtigt kig på udviklingen af centralbankrenterne i løbet af de sidste atten måneder den “kontrære” tilgang. (for at sige det høfligt), som regimet har taget.

Mens hele verden hævede renten aggressivt gennem 2022 (og fortsætter med at gøre det i dag, halvvejs gennem 2023), for at bekæmpe den dybeste inflationskrise siden 1970’erne, har Tyrkiet ikke hævet en eneste gang. Ikke nok med det, men renterne er faktisk blevet sat ned.

Erdoğan hævdede efter valget, at centralbankrenten “nu er blevet reduceret til 8,5 %, og du vil se inflationen fortsætte med at falde”. I forhold til voldsom inflation sagde han, at “hvis nogen kan gøre dette, kan jeg gøre det”.

Nedenstående diagram sammenligner den tyrkiske centralbanks tilgang til rentepolitikken over for USA:

Den tyrkiske administration brændte også igennem udenlandske reservebeholdninger i et forsøg på at støtte liraen, især i perioden op til valget. Financial Times rapporterede, at Erdoğan reducerede udenlandsk valuta og guldreserver med 17 milliarder dollars i de seks uger forud for parlamentsvalget, et fald på 15%. Disse 17 milliarder dollars er delt mellem et træk på 9,5 milliarder dollars i udenlandsk valuta og 7,5 milliarder dollars guld.

Myndighederne har også indført kapitalkontrol som en del af de fortsatte bestræbelser på at støtte liren op. Adgang til udenlandsk valuta er blevet vanskeliggjort for tyrkiske borgere, mens guldimporten blev suspenderet efter jordskælvet i februar, da detailefterspørgslen steg. Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster er vokset til et næsten rekordniveau.

Sådan er presset på valutaen, regeringen indførte særlige opsparingskonti, som udbetaler en større rente, hvis liren falder (på statens regning). Dette var designet til at styrke efterspørgslen efter liraen og beskytte dens faldende valutakurs. Der er i øjeblikket over $120 milliarder på regnskabet, og de har kostet landet omkring $4,7 milliarder indtil nu, siden de blev introduceret i 2021.

Hvorfor stiger det tyrkiske aktiemarked?

Så på baggrund af en kollapsende valuta og monetær og finanspolitisk dårlig forvaltning, hvorfor stiger aktiemarkedet? Nå, to grunde.

Den første er netop af den grund: valutakollapset. Et næsten 4X afkast på atten måneder lyder utroligt, men det er målt i tyrkiske lira, hvilket forvrænger afkastet. I amerikanske dollar ser det tyrkiske aktiemarked mindre dramatisk ud:

Ikke desto mindre, mens stigningen er dæmpet noget, når man måler i dollar, udskriver den stadig en gevinst på 63% i det sidste år. Til sammenligning er USA’s S&P 500-indeks steget med 17 % i samme tidsramme. Så præstationen har stadig været fantastisk, og der er mere end blot en devaluerende lire, der forvrænger billedet her.

Nå, der er og der er ikke. Grunden til, at tyrkiske borgere hælder penge ind på aktiemarkedet, er, at det er den bedste mulighed for at beskytte ens rigdom. Dette rally er i høj grad indenlandsk drevet, med udenlandske investorer, der stadig tøver med at bide den økonomiske og politiske risiko, som Tyrkiet tilbyder.

Og når man tænker over det, er det ikke overraskende, at tyrkerne vender sig til aktier. Inflationen ramte 85 % i oktober sidste år, og selvom den er aftaget siden, er den skyhøj med 40 %. Med skadelig inflation og en devaluerende indenlandsk valuta, der hurtigt tærer på borgernes rigdom og købekraft, samt adgang til udenlandsk valuta begrænset som diskuteret ovenfor, har borgerne ikke mange muligheder.

Med centralbanken under Erdoğans kontrol og hidtil fulgt kaotisk politik, hober tyrkiske investorer sig op i aktier, uanset fundamentale forhold. Det hele lægger op til en meget unaturlig aktiemarkedsstigning, men en der giver perfekt mening under de unikke omstændigheder. Kort sagt, tyrkere har ikke mange andre steder, de kan henvende sig for at beskytte deres købekraft.

Er der et nyt monetært regime i Tyrkiet?

Vi offentliggjorde i sidste uge en analyse af liraen efter den nye finansminister Mehmet Şimşeks løfte om, at Tyrkiet ville vende tilbage til “rationelle” politikker.

“Gennemsigtighed, konsekvens, forudsigelighed og overholdelse af internationale normer vil være vores grundlæggende principper for at nå målet om at højne den sociale velfærd,” sagde han, da han formelt overtog rollen som finansminister.

Tyrkiet har intet andet valg end at vende tilbage til et rationelt grundlag. Vi vil prioritere makrofinansiel stabilitet.

Men det er stadig uklart, hvor meget autonomi Şimşek vil blive givet, med Erdoğan berygtet for at kontrollere centralbanken og det monetære regime. Desuden, hvis konventionel politik følges, vil liraen sandsynligvis falde yderligere, før den stabiliseres, givet den kunstige støtte af valutakursen, som Erdoğan har gennemført til dato.

“Reduktion af inflationen til encifret på mellemlang sigt… og fremskyndelse af den strukturelle transformation, der vil reducere underskuddet på de løbende poster, er af vital betydning for vores land,” fortsatte Şimşek med at sige.

Uanset hvad, ser det ud til, at det tyrkiske aktiemarked fortsat vil tiltrække indstrømning i landet, da dette dobbelte problem med inflation og valutadevaluering ikke har en nem løsning.

Erdoğans kommentarer efter valget besudler billedet yderligere, som lovede at holde priserne lave – hvilket ville repræsentere det stik modsatte af den “rationelle” politik, som Şimşek lovede, at nationen ville vende tilbage til.

“Vær venlig at følge mig i kølvandet på valget, og du vil se, at inflationen vil falde sammen med renten,” sagde Erdoğan til CNN forud for valget i maj. Skubbet videre på, om det betød, at der ikke ville være nogen ændring i den økonomiske politik, svarede han eftertrykkeligt: “Ja. Absolut.”

Disse citater, og denne modsætning mod den lovede rationelle politik, opsummerer perfekt, hvorfor Tyrkiet er i sådan et rod, og hvorfor udenlandske investorer sandsynligvis vil forblive tøvende med at overveje tyrkiske aktier. Samtidig forklarer det også, hvordan aktiemarkedet for tyrkiske borgere har været deres bedste mulighed. Men dette er langt fra et “normalt” stævne.

