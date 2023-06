Bitcoin-prisen bryder nøglesupport: Solana, Jasmy, EOS, IOTAs udsigter bliver mørkere

Bitcoin (BTC/USD)-prisen kom under intenst salgspres, da frygt- og grådighedsindekset flyttede til frygtområdet efter den seneste Fed-beslutning. Det lykkedes at falde under det vigtige supportniveau på $25.000, hvor det havde kæmpet for at komme under denne måned. Andre altcoins som Solana, Jasmy, Litecoin og Sui trak sig tilbage til deres laveste niveauer i måneder.

Bitcoin frygt og grådighed indekset falder

Bitcoin-prisen er kommet under pres i de seneste par uger, da det seneste rally falmede. I alt er mønten styrtet med mere end $6.000 fra sit højeste punkt i år. Som et resultat faldt den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer fra det højeste niveau fra år til dato på 1,3 billioner dollars til omkring 1 billioner dollars.

Bitcoin-frygt- og grådighedsindekset er flyttet til frygtniveauet 41, hvilket signalerer, at investorer bliver bekymrede for industrien. I modsætning hertil sprang CNN Moneys frygt- og grådighedsindeks til det ekstreme grådighedsområde på 81.

Der er to hovedårsager til, at Bitcoin-prisen har mistet sin vigtigste støtte. For det første er der bekymringer om Federal Reserve. Mens banken besluttede at lade renterne være uændrede, signalerede banken, at den vil hæve dem med yderligere 0,50 % i år. Dette forklarer, hvorfor Dow Jones og Russell 2000-indeksene faldt med mere end 1 %.

https://www.youtube.com/watch?v=OyQ-blnkrOE

For det andet faldt Bitcoin-prisen midt i de stigende regulatoriske bekymringer i branchen. Som vi skrev her , sagsøgte Securities and Exchange Commission Binance og Coinbase i sidste uge. De to retssager var vigtige, fordi de ramte de to største børser i verden.

Mange investorer har forladt deres kryptopositioner. For eksempel er Bitcoin-udbuddet i børser faldet til det laveste niveau i fem år, mens udstrømningen fra børser er steget.

Altcoins er mere udsatte

Det igangværende Bitcoin dyk vil være værre for altcoins. For det første mener SEC, at mange altcoins som Cardano og MATIC er værdipapirer. Som sådan vil vi sandsynligvis se flere børser fjerne mange tokens. Nogle, som Robinhood og Kraken, er allerede begyndt at afnotere disse altcoins.

Dette forklarer, hvorfor mange altcoins har gjort det værre end Bitcoin. Jasmy-prisen faldt til et lavpunkt på $0,0031, det laveste niveau siden januar. Tilsvarende faldt Solana- prisen til $13,22, omkring 45% under det højeste niveau i år. Denne pris er den laveste, den har været siden januar.

Cardano-prisen faldt til en lav $0,2295, hvilket betyder, at den er faldet med næsten 50% fra det højeste punkt i år. Andre mønter som MATIC, Near Protocol, Algorand, EOS, IOTA og Tezos har også slettet de fleste af de gevinster, der blev opnået tidligere i år.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer