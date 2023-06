USD/BRL: Her er grunden til, at den brasilianske real har sat et comeback

Den brasilianske real fortsatte sit bemærkelsesværdige comeback torsdag, da investorerne fortsat er optimistiske med hensyn til landets økonomi. USD/BRL -kursen faldt til et lavpunkt på 4,80, det laveste niveau siden 8. juni sidste år. Det er styrtet med over 12 % fra det højeste niveau i 2022.

Den brasilianske reelle styrke fortsætter

Mange emerging- og grænsemarkedsvalutaer er faldet i år. Vi har dækket kollapset af valutaer som den pakistanske rupee, nigerianske naira, sydafrikanske rand, tyrkiske lira og Zimbabwe-dollar blandt andre.

To af de bedst ydende emerging market-valutaer i de seneste par måneder er den brasilianske real og den mexicanske peso, som jeg skrev om her .

Den brasilianske real har gjort det godt, da investorerne jubler over de igangværende reformer fra Lula-administrationen. I en rapport onsdag hævede S&p Global sine udsigter til positive fra stabile. Ratingbureauet citerede den løbende klarhed om landets finans- og pengepolitik.

Analytikere og regeringen mener, at landets økonomi vil klare sig godt i andet halvår. Denne vækst er blevet hjulpet af den stærke efterspørgsel efter dets nøglevarer som sojabønner, majs, hvede og olie. Eksportboomet førte til stærke handelsoverskud tidligere på året.

Økonomien voksede med 1,9 % i årets første kvartal, efter at den faldt med 0,2 % i samme periode i 2022. Denne stigning var bedre end medianestimatet på 1,3 %.

Alligevel er der tegn på, at denne vækst er ved at aftage. Data offentliggjort i denne uge viste, at Brasiliens detailsalg faldt til 0,1 % i april, hvilket er lavere end gennemsnittet på 0,3 %. Salget steg med kun 0,5% på årsbasis.

USD/BRL-kursen faldt også, da investorerne reagerede på den seneste Federal Reserve-beslutning, som vi skrev om her .

USD/BRL teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at USD til BRL-kursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det lykkedes at bevæge sig under det vigtige støtteniveau på 4,88, det laveste punkt den 14. april og 16. maj. USDBRL-parret har bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Samtidig nærmer Relative Strength Index (RSI) det oversolgte niveau på 30. Tilsvarende er den Stokastiske Oscillator flyttet til det oversolgte niveau. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter det næste støtteniveau på 4,5926.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer