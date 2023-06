WeTrade aktiekurs havde et kort pres: undgå denne penny aktie

WeTrade (OTCMKTS: WETG) aktiekursen fik et stærkt opsving onsdag, efter at det kinesiske selskab lancerede et nyt produkt for at drage fordel af den kunstige intelligens bølge. Aktierne steg med mere end 70 %, det er den bedste dag, siden selskabet blev børsnoteret for et par år siden. Dette rally bragte dens samlede markedsværdi til over $15 millioner.

Hvorfor steg WETG?

Kinesiske virksomheder med small cap er blevet populære blandt daytradere i de sidste par måneder. Jeg skrev for nylig om Chijet, et mystisk elektrisk køretøj selskab, hvis aktier steg tocifret på en dag. Vi skrev også om AMTD Idea, hvis aktier steg med over 1.000 % i 2022.

WeTrade er også blevet populær blandt daytradere. Det er en lille kinesisk virksomhed, der leverer softwareløsninger til virksomheder i alle brancher. Virksomheden opererer i fire nøgledivisioner, herunder YCloud, WTPay, Y-Health og YG.

Som navnet antyder, leverer YCloud cloud computing-tjenester til marketingvirksomheder, mens WTPay er i betalingsbranchen. Y-Health bygger løsninger til at opdage og forebygge epidemier. YG leverer digitale nye energiløsninger. Som kinesisk virksomhed er der kun lidt kendt om WeTrade, da firmaet ikke offentliggør den omfattende 10.000 erklæring.

WeTrade har været under pres i de seneste måneder, da det var tæt på at blive afnoteret af Nasdaq. Den overlevede ved at lave en omvendt split. Den seneste nyhed er, at virksomheden søgte at drage fordel af boomet med kunstig intelligens.

I en erklæring sagde virksomheden, at den lancerede en storstilet sprogmodel, der vil hjælpe sine kunder med at løse nøgleudfordringer. Det kan blandt andet håndtere uddrag af artikeltags, nyhedsindhold og tekstfejlretning. Hechun Wei, CEO sagde :

“WeTrade har gradvist flyttet sit forretningsfokus til udlandet. Ud over de underliggende produktsektorer som AI intelligente produkter, vil den nye energiforretning og grænseoverskridende finansielle forretninger blive fokus for koncernens forretning.”

WeTrade aktiekursprognose

Ovenstående diagram viser, at WeTrade-aktiekursen har været i en kraftig nedadgående tendens, siden den toppede på $9.159 i 2022. Det er et tyndt handlet selskab, hvilket bevises af manglen på volumen. Aktierne forblev under alle glidende gennemsnit, hvilket signalerer, at bjørne stadig har kontrol.

Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil genoptage den nedadgående tendens, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til $10. Et fald under $10 vil se det flytte til et split-justeret lavpunkt på $6,18.