Virgin Galactic Holdings Inc (NYSE: SPCE) siger, at det vil tage turister til rummet allerede i denne måned. Aktierne er steget omkring 40 % i dag.

Galactic 01 flyver i den sidste uge af juni

Fredag sagde konglomeratet, at det er den første kommercielle rumflyvning – Galactic 01 vil blive opsendt mellem den 27. juni og den 30. juni.

Flyvningen vil tage tre medlemmer af Italiens luftvåben til at foretage mikrogravitationsforskning. Ifølge CEO Michael Colglazier:

Vi lancerer den første kommercielle rumlinje til Jorden med to dynamiske produkter – vores videnskabelige forskning og private astronaut-rummissioner.

Sidste måned sagde det californiske selskab, at dets nettotab i første kvartal steg væsentligt på årsbasis til næsten 160 millioner dollars. I forhold til sit højeste år til dato er Virgin Galactic-aktien faldet omkring 20% ved skrivning.

Rumflyvninger vil snart blive planlagt månedligt

Rumturismefirmaet har allerede afsluttet køretøjsinspektioner og rutineanalyse for Galactic 01. Det havde afsluttet den sidste testrumflyvning i maj.

Virgin Galactic Holdings Inc. bekræftede også her til morgen, at dens anden kommercielle rumflyvning er planlagt til begyndelsen af august. Derefter vil flyvninger blive planlagt månedligt.

Det børsnoterede selskab i New York har allerede solgt omkring 800 billetter til kommercielle rumflyvninger til $450.000 hver. Det skønnes, at hver flyvning vil indbringe mere end 2,7 millioner dollars for selskabet, som er medstiftet af Sir Richard Branson.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “hold”-rating på Virgin Galactic-aktien.