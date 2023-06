Rolls-Royce aktiekursen har en 50,5% opside, da sjældne mønstre dannes

Rolls-Royce (LON: RR) aktiekursen har bevæget sig sidelæns i de seneste par måneder. Aktien handlede til 150p mandag forud for en travl uge i luftfartsindustrien, da Paris Air-showet starter. Denne pris er et par punkter under det højeste år til dato på 159,90p.

Paris Air viser ordrer

Den største luftfartshistorie i denne uge bliver Paris Air Show. Dette er en stor begivenhed, der samler de største aktører i luftfartsindustrien. Det er en vigtig begivenhed, hvor flyselskaber og producenter kommer med store annonceringer.

Der er flere udmeldinger, der forventes i denne uge. For eksempel planlægger Indigo, et førende indisk selskab, ifølge WION at lave en rekordordre på 500 fly hos Airbus, den største flyproducent i Europa.

Udmeldingen kommer få måneder efter, at Air India annoncerede en gigantisk 470-ordre fra Boeing og Airbus. To af de største Saudi-Arabiens flyselskaber bestilte 121 fly, mens United Airlines bestilte over 100 Boeing 787 fly sidste år.

Paris Air-showet er en vigtig del af virksomheder som Rolls-Royce Holdings på grund af de potentielle ordrer, der kan komme. De seneste resultater viste, at virksomheden har efterslæb på over 8,5 milliarder pund. Den forventer at levere mellem 400 og 500 motorer, højere end de 355, den leverede sidste år.

Rolls-Royce Holdings mener, at dets driftsresultat for året vil være mellem £0,8 milliarder og £1 milliard i år. Dette vil være en forbedring fra de 652 millioner pund, det lavede i 2022. Dets frie pengestrøm forventes at springe fra 505 millioner pund til mellem 0,6 og 0,8 milliarder pund.

Analytikere mener, at Rolls-Royce aktiekursen er undervurderet. Dem hos Barclays og UBS mener, at aktierne vil stige til 156p og 200p. Samtidig viser en DCF-beregning, at dagsværdien for aktien er 305p, hvilket signalerer, at den har en 50,5% upside.

Rolls-Royce aktiekursprognose

RR aktiediagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at RR aktiekursen har været i en konsolideringsfase i de seneste par måneder. Den har dannet et kop- og håndtagsmønster, hvilket er et tegn på en bullish fortsættelse. Skæftet danner nu håndtagsdelen af dette mønster.

Det har bevæget sig lidt over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien i sidste ende vil få et bullish breakout, da købere målretter det næste modstandspunkt på 200p, som jeg skrev her .