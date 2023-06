Eli Lilly køber Dice Therapeutics for 2,4 milliarder dollars

Dice Therapeutics Inc (NASDAQ: DICE) åbnede mere end 35% op i morges, efter at Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) sagde, at det vil købe immunologifirmaet for 2,4 milliarder dollars.

Terninger fylder op på kontantaftalen

Den kontante aftale værdiansætter hver aktie i Dice Therapeutics til $48 – omkring en præmie på 40 % oven i dets tidligere lukning.

Lilly forventer, at overtagelsen vil hjælpe med at udvide sit fodaftryk inden for behandlinger af autoimmune lidelser. Ifølge Patrick Jonsson – formanden for dets immunologiforretning:

Sammen kan vi tackle de kommende udfordringer med at finde nye behandlinger til patienter med betydelige udækkede medicinske behov.

I april sagde den farmaceutiske storhed, at den gik glip af Street estimater for justeret indtjening pr. aktie i sit første finansielle kvartal. Eli Lilly-aktien er også i grøn efter dagens meddelelse.

Lilly-Dice-fusionen afsluttes i tredje kvartal

Eli Lilly forventer, at opkøbet gennemføres i tredje kvartal af 2023, forudsat at det opfylder de sædvanlige lukkebetingelser, herunder aktionærer og myndighedsgodkendelse.

Begge virksomheders bestyrelser har dog allerede nikket til fusionen. I pressemeddelelsen sagde Kevin Judice – administrerende direktør for Dice Therapeutics:

Vores nye tilgang til at opdage og fremme orale, små molekyler mod validerede protein-protein-interaktionsmål har endnu større potentiale med Lillys brancheførende kliniske udviklingskapaciteter.

Sidste måned sagde det Nasdaq-noterede firma, at det havde omkring 555 millioner dollars i kontanter, ækvivalenter og omsættelige værdipapirer, tilstrækkeligt til operationer frem til 2026. I forhold til sit laveste år til dato i begyndelsen af marts, er biotekaktien nu steget med hele 80 %.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer