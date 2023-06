FedEx Corp (NYSE: FDX) tabte omkring 5,0% i udvidet handel, efter at logistikvirksomheden rapporterede lavere end forventet omsætning for sit fjerde finansielle kvartal.

FedEx deler ned på fremtidig guidance

Copy link to section

Aktionærerne virker også lidt utilfredse med vejledningen. FedEx forventer nu at tjene mellem $16,50 per aktie til $18,50 per aktie i sit nye regnskabsår på en flad til “lav-encifret” procentvis vækst i omsætningen.

Til sammenligning lå analytikerne på 18,33 dollar per aktie på 90,91 milliarder dollars af salg. På CNBC’s ” Closing Bell: Overtime ” sagde Donald Broughton – grundlæggeren af Broughton Capital:

Mange ledte efter en overraskelse på opsiden i guiden. [Men] husk, at FedEx-aktier er berygtede for at flytte før tid. For to uger siden kunne du have købt den for så lavt som $215.

Pakkeleveringstjenesten afsluttede sit regnskabsår 2023 med $90,2 milliarder i omsætning.

Bemærkelsesværdige tal i FedEx Q4 indtjeningsrapport

Copy link to section

Tjente 1,54 milliarder dollars mod 558 millioner dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra $2,13 til $6,05

Justeret EPS kom ind på $4,94 ifølge pressemeddelelsen

Omsætningen faldt 10% år-over-år til 21,9 milliarder dollars

Konsensus var $4,85 per andel på $22,55 milliarder omsætning

Broughton deler sit syn på FedEx

Copy link to section

FedEx forventer, at ” Drive ” vil sænke omkostningerne permanent med $1,8 milliarder. Ifølge Donald Broughton:

Der er så meget tilgængelighed for FedEx efter omkostningsreduktioner og deres fortsatte indsats for at stjæle markedsandele fra UPS. De kunne blive ved med at hæve priserne, fordi de flytter varer med høj værdi og lav massefylde.

Han forventer, at FedEx-aktier vil drage fordel, da Kina fortsætter med at komme sig over sine ret udvidede COVID-restriktioner. I skrivende stund er “FDX” stadig steget mere end 25 % for året.