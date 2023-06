Nio aktiekursprognose: modvind og medvind forude

Nio (NYSE: NIO) aktiekurs er steget i denne måned, selv efter at selskabet afslørede svage økonomiske resultater. Efter at være faldet til et lavpunkt på $7,04 tidligere på måneden, er aktien steget med mere end 30% til næsten $10. Aktierne forbliver omkring 85 % under det højeste niveau i 2021.

Har Nio nået bunden?

Nio er et indlagt elektrisk køretøj virksomhed, der har en stærk markedsandel på premiummarkedet i Kina. De seneste resultater, som jeg skrev om her , viste, at virksomhedens omsætning i første kvartal kom ind på 10,7 milliarder RMB, en stigning på 7,7 % år for år. Omsætningen faldt med 33,5 % i forhold til det foregående kvartal.

Nios marginer blev også tyndere i løbet af kvartalet. Dets bruttomargin kom på 1,5 % i 1. kvartal, hvilket er markant lavere end det foregående kvartals 3,9 %. Det havde en bruttomargin på 14,6% i samme kvartal i 2022. Nio tilskrev det kraftige fald i marginer til en ændring i produktmix og de stigende batteriomkostninger. Det øgede også sine F&U-omkostninger med over 74 %.

Nio står ligesom andre EV-selskaber over for betydelig modvind og medvind fremover. Gode ting først. Batteriomkostningerne forventes at falde i de kommende måneder, takket være de faldende priser på lithium, kobolt og nikkel.

Der er flere modvind. For det første har den kinesiske økonomi det ikke godt. Som jeg skrev her , nedjusterede analytikere en Goldman Sachs landets BNP-prognose for året. De forventer, at økonomien vil vokse med blot 5,4 % i år. Dette er vigtigt, da Nio tjener de fleste af sine penge i Kina.

For det andet står virksomheden over for betydelig konkurrence fra internationale og kinesiske bilmærker som Xpeng og Li Auto. For det tredje er der tegn på, at dets vækstmomentum aftager, hvilket forklarer, hvorfor virksomheden besluttede at skære priserne ned på alle sine modeller.

Nio aktiekursprognose

Er det sikkert at købe Nio ? Det daglige diagram viser, at Nio-aktien nåede bunden på $7,25 mellem maj og juni i år. Det dannede et dobbeltbundsmønster, som normalt er et bullish tegn. Aktien har bevæget sig over den faldende trendlinje vist med grønt.

Samtidig har aktien krydset over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. De to er ved at lave et bullish crossover-mønster, mens oscillatorer er drevet opad. Derfor mener jeg på dette stadium, at belønningen opvejer de potentielle risici. Som sådan er der en sandsynlighed for, at aktien vil springe til det næste vigtige modstandspunkt på $13,11 (højde i januar).