Bitcoin rammer $30.000, da grådighed tager over: Næste stop $40k?

Bitcoin brød til $30.000 onsdag eftermiddag og handlede til $30.777 på kryptobørsen Coinbase, da tyre skubbede BTC til sit højeste niveau siden 14. april, da benchmark-kryptoen handlede over $31.000.

And just like that#BTC has erased the majority of the downside resulting from the mid-April correction$BTC #Crypto #Bitcoin — Rekt Capital (@rektcapital) June 21, 2023

De massive gevinster for Bitcoin i denne uge fortsatte med at køre på den følelsesflip, der fulgte med den globale investeringsgigant Blackrocks Bitcoin ETF- ansøgning. Aktivforvalterens træk udløste en række andre spot-ETF-ansøgninger fra WisdomTree og Invesco, og så rapporter dukke op om en lignende plan fra Fidelity Investments.

Lanceringen af den Citadel og Schwab-støttede kryptobørs EDX Markets ser også ud til at have katalyseret yderligere opadgående handlinger for BTC-prisen. Spørgsmålet er nu, om tyre har appetit til at presse priserne mod et nyt år-til-dato højdepunkt og muligvis $40 i de kommende dage.

Prishandlingen i den seneste uge antyder, at dette er muligt, især i betragtning af Bitcoins tekniske billede, hvor prisen brød over en vigtig nedtrendslinje.

Bitcoin Fear & Greed Index

Copy link to section

Ifølge Bitcoin Fear & Greed Index, en metrik, der fremhæver investorernes stemning på tværs af markedet, når priserne falder og stiger, har det aktuelle prisscenarie BTC i “Grådighed”-fasen. Da priserne krydsede de to niveauer på $28k og $29k, skød indekset over 55-mærket for at antyde, at FOMO var i spil, da markedet reagerede på de seneste kryptonyheder.

Bitcoin Fear and Greed Index is 59 — Greed

Current price: $28,846 pic.twitter.com/s8AyS87H76 — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) June 21, 2023

Efter at Fed-formand Jerome Powell onsdag sagde, at centralbanken kiggede på flere renteforhøjelser efter junipausen, faldt aktierne. Men Bitcoin førte kryptomarkedet højere, med Fear & Greed Index steg til 65 fra kl. 13.00 ET den 21. juni.

Hvad næste for BTC? $40.000?

Copy link to section

Ifølge leverandøren af on-chain og finansielle metriske data, Glassnode, kan Bitcoin-prisen stige til $34.280 – hvilket er det næste store modstandsniveau. Platformen ser på Fibonacci-retracement-niveauerne for Bitcoin-prisen siden dets rekordhøje niveau i 2021 for at foreslå, at nøgleniveauerne også ligger i zonerne $42k og $52k.

The #Bitcoin Spot Price has found robust support at the -61.8% golden ratio Fibonacci retracement at $26,190.



The next direct resistance according to the Fibonacci model resides as the -50.0% retracement of $34,280. pic.twitter.com/68TxX2roqk — glassnode (@glassnode) June 21, 2023

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer