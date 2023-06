Crypto bonanza: Jasmy, Solana, MATIC, Zilliqa priserne stiger, hvis BTC gør dette

Priserne på kryptovaluta er steget kraftigt i denne uge, da investorer satser på det såkaldte TradFi. Bitcoin-prisen er netop steget med over 20 % i de seneste syv dage, mens den samlede markedsværdi for alle mønter er steget til over 1,3 billioner dollars. De fleste tokens, inklusive Jasmy, Solana og Zilliqa, er alle hoppet med tocifrede i denne uge.

Er dette en tyrefælde?

Der er tegn på, at momentum på kryptomarkedet er ved at aftage. For eksempel har Bitcoin siddet fast på $30.000, mens Ethereum har holdt sig stabilt på $1.800. Et hurtigt kig på CoinMarketCap viser, at de fleste tokens har bevæget sig sidelæns inden for de sidste 24 timer.

Hovedårsagen til det seneste rally er, at flere store virksomheder er flyttet til kryptoindustrien. Torsdag rapporterede vi at Credit Agricole havde sikret sig en crypto-depotlicens. Dette er bemærkelsesværdigt, da dette franske selskab er den tredjestørste bank i Europa. Deutsche Bank ansøgte også om en depotservice.

I USA har virksomheder som Blackrock, Invesco og WisdomTree ansøgt om spot Bitcoin ETF-licenser. Analytikere mener, at SEC kan være under pres for at acceptere disse nye applikationer, da Bitcoin er ved at modnes. Jerome Powell, Fed-formand, støttede dette ordsprog, at kryptovalutaer havde udholdenhed.

Disse begivenheder var med til at sætte pris på Bitcoin og andre kryptopriser, da de kom i en mørk periode for industrien. I begyndelsen af denne måned besluttede SEC at lancere større retssager mod Coinbase og Binance, de største virksomheder i branchen. Som et resultat var TradFi-nyhederne med til at lindre smerten.

BTC for at udløse en kryptobonanza

BTC/USD-diagram af TradingView

Som vist ovenfor kom Bitcoin- prisen tæt på det vigtige modstandspunkt på $31.091 i denne uge. Dette var en vigtig pris, da det var det højeste niveau i år. Nu skal tyre omgående bevæge sig over dette niveau for at bekræfte tyreløbet.

At gøre dette er vigtigt af to hovedårsager. For det første vil det sende et signal om, at der er flere købere tilbage på markedet. Disse købere er villige til at købe BTC over det højeste punkt i år.

For det andet vil krydsning af dette niveau ugyldiggøre det dobbelt-top-mønster, der har dannet sig, og hvis halsudskæring er på $24.735. En dobbelttop er et af de farligste mønstre på markedet. Hvis dette sker, vil det åbne muligheden for, at BTC-prisen stiger til det næste psykologiske niveau ved $35.000.

Vigtigst af alt vil et sådant træk udløse et kryptobonanza, da BTC har en tendens til at have en tæt sammenhæng med folk som Jasmy, Zilliqa, MATIC og Solana. I de fleste perioder har disse altcoins en tendens til at klare sig bedre end Bitcoin på et tyremarked.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer