Cineworld skal ansøge om administration i Det Forenede Kongerige

Cineworld Group plc (LON: CINE) planlægger at ansøge om administration i Det Forenede Kongerige som en del af en foreslået omstruktureringsplan.

Cineworld-aktien vil ikke længere være noteret på LSE

Dets aktier vil også afnoteres fra London Stock Exchange i juli, bekræftede biografkæden mandag.

Børsnyhederne kommer mindre end et år efter, at Cineworld indgav en konkursbegæring i USA. På det tidspunkt havde man tæt på 9,0 milliarder dollars i nettogæld på balancen.

Den foreslåede omstrukturering vil frigive omkring 4,53 milliarder dollar af sin gæld og inkluderer et rettighedstilbud til at hæve omkring 800 millioner dollars i bruttoprovenu. Den omfatter dog ikke nogen inddrivelse for eksisterende aktionærer.

Den pandemisk ramte biografkæde bytter nu hænder til kun 56 pence pr. aktie.

Cineworld forventer at forlade kapitel 11-proceduren i juli

Når de er udpeget, vil administratorer flytte alle aktiver i Cineworld til dets helejede datterselskab – Crown UK Holdco Limited. Virksomhedens opdatering i dag lyder også:

Et nyligt stiftet selskab, der skal kontrolleres af koncernens långivere, bliver eneejer af Crown, hvor Cineworld Group ophører med at have nogen interesse i Crown eller resten af koncernen.

Cineworld forventer stadig at komme ud af kapitel 11 konkursbeskyttelse i næste måned. Dets biografer har fortsat fungeret som normalt under omstruktureringen. Tidligere på måneden indvilligede långivere i at betale op til 35 millioner dollars tilsammen til ledere af biografselskabet for at forsøde deres afgang, efter at det afsluttede kapitel 11-proceduren i juli. Cineworld driver mere end 700 teatre verden over.