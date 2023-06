Prisen i nærheden af protokol hopper til tre ugers højde efter Alibaba-partnerskab

For at accelerere Web3-væksten i Asien og Mellemøsten har NEAR Foundation, den non-profit organisation, der er ansvarlig for økosystemudviklingen af NEAR-protokollen, indgået partnerskab med Alibaba Cloud, den kinesiske teknologigigant Alibaba Groups computer- og lagerafdeling. Holding Ltd (NYSE: BABA).

Partnerskabet giver NEAR Foundation adgang til Alibaba Clouds udviklerøkosystem i hele Asien og Mellemøsten i et forsøg på at lokke flere udviklere til at bygge videre på NEAR-protokollen. “Plug-and-play”-infrastrukturen som en tjeneste leveret af Alibaba Cloud vil gøre det muligt for udviklere at lancere nye NEAR-validatorer.

Procedurekald (RPC) for Near Protocol-udviklere

Ifølge en pressemeddelelse vil NEAR Foundation og Alibaba Cloud levere remote procedure calls (RPC) som en service til udviklere og brugere i NEAR-økosystemet. Brugere vil være i stand til at læse data på blockchains og sende transaktioner til forskellige netværk ved hjælp af RPC, en type computerserver.

Derudover vil de to (Alibaba Cloud og Near Protocol) give udviklere en multi-chain indeksering applikationsprogrammeringsgrænseflade (API) til dataforespørgsel.

Near Protocol-brugere vil også kunne bruge NEAR Blockchain Operating System (BOS), mens de bruger Alibaba Clouds infrastruktur.

Partnerskabet kommer få dage efter, at Alibaba hyrede en ny bestyrelsesformand ved navn Joseph Tsai, som har været en aktiv Web3-investor og har underskrevet flere aftaler med krypto-relaterede firmaer.

NÆR pris

Prisen på NEAR, det oprindelige symbol for Near Protocol, har reageret meget positivt på det nye partnerskab. Tokenet handles nu på det sted, hvor det handlede den 5. juni 2023, hvilket er et stort skridt mod dets genopretning efter at være faldet i tre på hinanden følgende dage.

Selvom stigningen var ret pludselig, er det bullish momentum stadig stærkt, og vi kunne se prisen gå højere, især på grund af den nuværende bullish-stemning på kryptomarkedet

