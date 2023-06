Wise-aktien hopper 20 % på resultaterne fra finansåret 2023

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Wise PLC (LON: WISE) steg så meget som 20 % i morges efter at have rapporteret stærke resultater for sit regnskabsår 2023.

Kloge regnskabshovedpunkter for 2023

Copy link to section

Fintech-firmaet afsluttede regnskabsåret med en indtægt på £964,2 millioner ($1,23 milliarder) – en hel 73% årlig vækst.

Omsætningen steg også med sunde 51% år-til-år til £846,1 millioner. Kristo Kaarmann – medstifter og administrerende direktør for Wise PLC sagde i dag i indtjeningspressemeddelelsen :

I år valgte cirka 10 millioner mennesker/virksomheder Wise til at flytte og forvalte penge internationalt, en stigning på 34 % år/år. Vi hjalp dem med at flytte ca. £105 mia. over grænserne, en stigning på 37 %.

Hendes Majestæts skatte- og toldmyndigheder undersøger i øjeblikket administrerende direktør Kaarmann for manglende overholdelse af skatteforpligtelser. Wise-aktien er stadig faldet omkring 3,0 % i forhold til dens høje YTD.

Wise ser en vækstafmatning forude

Copy link to section

Det digitale betalingsselskab tilskrev det stærke resultat for hele året til dels til højere renteindtægter. Det bemærkede dog, at væksten sandsynligvis ville aftage fremadrettet.

For regnskabsåret 2024 forudser det London-noterede firma nu en stigning på 33 % i indkomsten i den øverste ende af intervallet. Ifølge Matt Briers – Chief Financial Officer for Wise PLC.

Mens vi passerer gennem FY 2024, skal du huske på, at vi vil slynge nogle usædvanlige tendenser. Dette inkluderer en exceptionel volumenvækst i 1. halvår og stærk vækst i renteindtægter i 2. halvår.

På mellemlang sigt forventer han en sammensat årlig vækstrate på 20 %. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Wise aktien.