SPDR Dow Jones: DIA ETF har dannet et sjældent bullish mønster

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) aktiekursen har klaret sig godt i år. Den er steget med omkring 2,42 % i år og med over 7 % i de seneste 12 måneder. Fonden har klaret sig dårligere end de andre populære ETF’er som SPDR S&P 500 og Invesco QQQ.

Tech-aktier fører

SPDR Dow Jones ETF har haltet de to andre store fonde på grund af deres eksponering mod teknologivirksomheder. Faktisk har teknologivirksomheder i deres fonde været de bedste i år. Salesforce-aktiekursen er steget med over 57 %, hvilket gør den til førende i fonden.

Salesforce, den største CRM-virksomhed, har gjort det godt, da ledelsen implementerer en vending, efter at den kom under aktivistisk pres. Nogle af de øverste aktivistindehavere i virksomheden er Elliot Management, Starboard Value, Third Point og Inclusive Capital.

Apples aktiekurs er steget med over 44 % i år, da investorer satser på, at væksten vil fortsætte. Aktierne steg for nylig, da selskabet introducerede en ny kategori i sektoren. Det lancerede et virtual reality-headset, der kunne forstyrre branchen.

Microsoft er den næstbedst præsterende aktie i SPDR Dow Jones ETF, da den steg med mere end 39 %. Virksomheden er blevet en af de bedste kunstig intelligens væddemål i år på grund af dets partnerskab med OpenAI, skaberne af ChatGPT.

Intels aktiekurs er steget med over 29% i år, da efterspørgslen efter halvledere er steget. Det bekæmpede firma har dog underpræsteret andre tophalvledervirksomheder som AMD og Nvidia. Nvidia har set sin markedsværdi vokse til over $1 billion.

Andre bedst præsterende virksomheder i Dow Jones er Cisco, American Express, McDonalds og Visa blandt andre.

Der har været nogle spektakulære efternøler i Dow Jones-indekset. Walgreens Boots Alliance har set sine aktier falde med 235 i år. Som jeg skrev her , er virksomhedens vækst og rentabilitet blevet forværret de seneste par måneder. Andre efternøler i DIA ETF er 3M, Amgen, Chevron, UnitedHealth Group og Goldman Sachs.

SPDR Dow Jones ETF aktiekursanalyse

Det daglige diagram viser, at DIA ETF har været i en langsom bullish trend i de sidste par måneder. Den er steget med over 20 % fra det laveste niveau i 2022. Aktien har bevæget sig over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Den har også dannet et omvendt hoved- og skuldermønster.

Aktien er på et vigtigt modstandsniveau, da dette var det højeste punkt i januar, februar og maj. Derfor er udsigterne for aktien neutrale med en bullish bias. Mere upside vil blive bekræftet, hvis aktien stiger over denne måneds højeste på $345.