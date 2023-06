Krypto stigning kunne tage fart, en positiv ting for AltSignals (ASI)

Kryptovalutaerne klarer sig bedre end aktier og guld i år. Bitcoin er vendt stærkt tilbage og er steget med mere end 86% i år og klarer sig bedre end Nasdaq 100 og Dow Jones. Nasdaq 100-indekset er steget med over 30%, mens guld har bevæget sig sidelæns. Samtidig har AltSignals token salget fortsat været en succes i de sidste par måneder.

Krypto slår aktier

Bitcoin og de andre kryptovalutaer har haft en ildåb i de sidste par måneder. I maj sidste år kollapsede Terra og dets økosystem, hvilket førte til milliarder af dollars i tab. I kølvandet kollapsede virksomheder som Celsius og Three Arrows Capital ned. I dag sidder Terras grundlægger i fængsel og står overfor adskillige juridiske udfordringer.

I november kollapsede FTX, dengang vurderet til over $30 milliarder, hvilket førte til enorme tab. På daværende tidspunkt var mange investorer bekymrede for, at krypto branchen ikke ville overleve dette. I dag venter Sam Bankman Fried på sin retssag i USA. I denne uge tabte han sin anmodning om at afvise hans retssag.

I denne måned stod kryptobranchen overfor en stor udfordring, da Securities and Exchange Commission (SEC) anlagde retssager mod Binance og Coinbase. Disse retssager vil sandsynligvis have en stor betydning for branchen. Det er endnu for tidligt at forudsige, hvordan retssagerne vil ende.

På trods af alt dette ser det ud til, at kryptovalutaer har vist en stærk udholdenhed, hvilket Jerome Powell nævnte i sidste uge. Derfor er der en sandsynlighed for, at Bitcoin-prisen vil fortsætte med at stige i de kommende uger.

Som vist nedenfor svæver Bitcoin nær sit højeste niveau i år. Det har dannet et opadgående vimpelmønster, som er et positivt tegn. De 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit har dannet et opadgående crossover-mønster. Derfor er der en sandsynlighed for, at mønten snart eksploderer opad, hvilket jeg forudsagde i denne artikel fra i sidste uge.

Salget af AltSignals tokenet fortsætter

Endnu en vigtig krypto nyhed er, at AltSignals token-salget nærmer sig sin afslutning. Udviklerne har nu rejst over $1.034 millioner i første fase af token-salget. Det betyder, at der kun er 3,2 millioner tokens tilbage i den første fase.

ASI tokens sælger nu til 0,015 USDT, hvilket kan være deres laveste niveau nogensinde. Udviklerne vil næste hæve prisen med 25% i den næste fase, som starter snart.

For begyndere er AltSignals en virksomhed, der søger at udnytte kunstig intelligens teknologi til at levere nøjagtige krypto- og forex-signaler. En god ting ved AltSignals er, at virksomheden allerede har tusindvis af brugere, som har givet den fremragende anmeldelser. Det er også en rentabel virksomhed.

Den nye AI-aktiverede platform vil ikke helt erstatte det nuværende system, der bruger tekniske indikatorer . I stedet vil det supplere teknologien for at tilbyde mere præcise signaler.

Er ASI et godt køb?

Så er AltSignals et godt token at købe? Jeg tror på, at ASI er en investering med høj risiko og en høj belønning. Hvis det hele går godt, så vil tokenet stige, når det bliver børsnoteret på nøglebørser som Uniswap. Vi har for nylig set flere tokens som Pepe og Milady Meme token stige. Undervejs er mange mennesker, der har investeret et par hundrede dollars, nu blevet rige.

Risikoen er dog, at tokenet også kunne falde, når det bliver listet. Derfor bør man som investor balancere risiko og belønning ved blot at tildele en lille del af ens portefølje til mønten. Du kan købe ASI-tokenet her.