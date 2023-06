USD/SEK danner stigende trekant midt i den høgagtige Fed, Riksbank

USD/SEK -kursen bevægede sig sidelæns efter den høgagtige stemning fra Federal Reserve og Riksbanken. Parret handlede til 10,80, hvilket var meget højere end denne måneds lave på 10,56. Alt i alt ligger valutakursen et par point under det højeste punkt i år.

Hawkish Fed og Riksbanken

Jerome Powell lød ekstremt høgeagtig, da han holdt sin tale ved ECB-topmødet i Portugal. Han gentog, at banken stadig overvejede flere renteforhøjelser i de kommende måneder. I sin udtalelse sagde han, at inflationen, især kerne, stadig var klæbrig.

Hans synspunkt understøttes af de stærke økonomiske data fra USA. Tirsdag viste data, at landets forbrugertillid steg i juli. Forbrugerne er optimistiske med hensyn til økonomien, da arbejdsløsheden og inflationen er faldende.

Yderligere data afslørede, at landets boligsektor klarer sig godt. Boligprisindekset steg i april. Ydermere fortsatte igangsætning af boliger, byggetilladelser, salg af nye og eksisterende boliger godt. Som sådan formår Fed at få en blød landing.

I mellemtiden besluttede Riksbanken at hæve renten igen, da kampen mod inflationen fortsatte. Banken hævede renten med 0,25 % til 3,75 %. Det antydede også, at banken vil gennemføre mindst én renteforhøjelse mere i år.

De seneste data viste, at den svenske inflation lå på 6,7 % i maj, hvilket er højere end bankens mål på 2,0 %. Udtalelsen tilføjede:

“Den svage krone er også med til at holde inflationen oppe, og der er risiko for, at kronens gennemslag til prisstigninger er større i den nuværende situation med høj inflation.”

I modsætning til i USA er den schweiziske økonomi i stor modvind. Inflationen falder ikke hurtigt nok, mens boligmarkedet kollapser.

USD/SEK teknisk analyse

USDSEK-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at USD til SEK-kursen har været i en bullish trend de seneste par dage. Det er forblevet over den stigende trendlinje vist i sort. Parret har dannet, hvad der ligner et stigende trekantmønster.

USD/SEK-kursen har bevæget sig over de glidende gennemsnit for 25-perioder og 50-perioder. Det sprang også over Fibonacci Retracement-niveauet på 23,6 %. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste modstandsniveau på 10,94, det højeste punkt den 7. juni.

