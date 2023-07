Bloomberg: Indiens HDFC Bank er nu verdens fjerdestørste bank

Indiens banklandskab har gennemgået et tektonisk skift med det ikoniske Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd, der har gennemført en omvendt fusion med HDFC Bank fra 1. juli 2023.

Aftalen blev aftalt i april 2022 med HDFC Bank, der var klar til at tage kontrol over sit moderselskab, i en

… 40 milliarder dollar handel med alle aktier.

Hvad angår aktiemarkedet, har den nyfusionerede enhed været lukket for ansatte, direktører og deres pårørende indtil den 13. juli 2023, hvor der skal foretages nye aktietildelinger.

Centrale punkter

Copy link to section

Dette er nogle af nøglefunktionerne i den nyligt fusionerede HDFC Bank.

Verdens fjerdestørste bank efter markedsværdi

Copy link to section

Bloomberg bemærkede, at enheden i USD vil blive vurderet til 172 milliarder dollar, hvilket skubber den til positionen som verdens fjerdestørste bank, kun bag JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. og Bank of America.

Source: Bloomberg

Ifølge Mint, en førende engelsksproget avis, ville HDFC Banks samlede markedsværdi gøre det til det næstmest værdifulde selskab i Indien.

Største vægt på den indiske børs

Copy link to section

Med HDFC Bank, der tegner sig for 9,2% af NSE Nifty og HDFC’s vægt på cirka 6,2%, vil den nyligt fusionerede enhed bidrage med næsten 15,4% af indekset, og fortrænge Mukesh Ambani’s Reliance Industries som topaktie på 10,4%.

Derudover vil fusionen medføre, at marquee-selskaber som HDFC Securities, HDFC AMC og HDFC Life Insurance kommer ind under HDFC Banks paraply.

Dette ville bane vejen for, at HDFC Bank kan blive et globalt finanskonglomerat, der tilbyder en række tjenester til sine kunder.

Struktur af aktiebesiddelse

Copy link to section

Mynten bemærker, at

…HDFC Bank vil være fuldstændig ejet af offentlige aktionærer, og eksisterende aktionærer i HDFC Ltd vil eje 41 procent af HDFC Bank.

HDFC-aktionærer modtager 42 aktier i HDFC Bank for hver 25 aktier, de ejer, svarende til et fusionsforhold på 1,68.

Udvidelse af rækkevidde

Copy link to section

Den fusionerede bank kan prale af en samlet arbejdsstyrke på 177.000 ansatte, 8300 oversøiske filialer og en kundebase på over 120 mio.

HDFC Bank sigter mod at vokse med 18%-20% givet robust indtjeningsvækst og planlægger at udvide sine filialer med 100% i løbet af de kommende år.

Hertil kommer, at med 70 % af kunderne, der nyder produkter såsom realkreditlån, men ikke har deres bankkonto hos långiveren, er der planer om at hjælpe med at oprette nye opsparingskonti til dem.

Suresh Ganapathy, leder af finansiel serviceforskning for Indien hos Macquarie blev citeret i Bloomberg-stykket,

På verdensplan er der meget få banker, som i denne skala og størrelse stadig kan stræbe efter at fordoble sig over en periode på fire år…(vil forblive en) formidabel institution.

D-SIB’er

Copy link to section

Reserve Bank of India udpegede HDFC Bank som en af de indenlandske systemisk vigtige banker (D-SIB’er) i marts 2017.

Source: Bloomberg

Fra den 30. juni, på den globale scene, har HDFC Banks evige dollarsedler klaret sig markant bedre end Bloombergs indeks over globale bankers coco-obligationer, hvor førstnævnte gav 3,1 % i år mod et tab på 3,5 % for sidstnævnte.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.