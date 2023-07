Saudi-Arabien og Rusland vil forlænge olieforsyningsnedskæringer til august

Oliepriserne steg i dag, efter at Saudi-Arabien bekræftede planerne om at forlænge sine frivillige forsyningsnedskæringer til august.

Saudi-Arabien vil reducere olieforsyningen med 1 million bpd

Mandag sagde de-faktor-lederen for de olieeksporterende lande, at den vil skære ned i udbuddet med en million bpd (tønder om dagen) i endnu en måned. Ifølge kongerigets energiministerium:

Denne yderligere frivillige nedskæring kommer til at forstærke den forebyggende indsats, som OPEC+-landene har gjort med det formål at støtte stabiliteten og balancen på oliemarkederne.

En del af dagens stigning i oliepriserne var relateret til Rusland, der også afslørede planer om at skære ned i eksporten med en halv million tønder om dagen i august.

Alt i alt tegner de bebudede nedskæringer sig for omkring 1,5 % af det samlede globale udbud.

Hvad betyder det for S&P 500-indekset?

Dagens udvikling skaber lidt mere plads for den amerikanske centralbank til at hæve renten yderligere i et forsøg på at fange inflationen.

Alligevel er Tom Lee – grundlæggeren af Fundstrat Global Advisors fortsat overbevist om, at centralbanken vinder kampen mod inflationen.

Vi har haft et enormt fald i inflationen. Inflationskrigen er en, som Fed fører og tilsyneladende vinder. Så vær forberedt på volatilitet, men vi er gået ind i et buy the dip-regime.

Strategen hævede sit årsafslutningsmål på i dag til 4.825, hvilket tyder på yderligere 8,0 % opside herfra. Benchmark-indekset er allerede steget hele 16 % i forhold til starten af 2023.