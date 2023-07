USD/KRW trækker sig tilbage efter Sydkoreas handelsoverskud og svage PMI

USD/KRW -prisen faldt mandag, selv efter en række svage økonomiske tal fra Sydkorea. USD til sydkoreansk valutakurs faldt til et lavpunkt på 1.306 i mandags, meget lavere end det højeste i juni på 1.324,14.

Økonomiske problemer i Sydkorea

Den sydkoreanske økonomi gennemgår store udfordringer, mens den internationale efterspørgsel svimler. For det første er landets eksport og import fortsat med at falde i de sidste par måneder. Data offentliggjort i lørdags viste, at eksporten faldt med 6 % i juni.

Sydkoreansk eksport, som spiller en vigtig rolle i økonomien, er faldet i de seneste ni måneder i træk. Dette fald skyldtes hovedsagelig den generelt svage halvledersektor. På en positiv side var faldet i juni bedre end majs fald på 15,2 %.

Sydkoreas import faldt også i juni. Landets import faldt med 11,7 % i juni efter et fald på 14 % i den foregående måned. Analytikere forventede, at landets import ville falde med 11%.

På en positiv side gik Sydkorea ind i et handelsoverskud for første gang siden april sidste år. Det registrerede et overskud på over 1,13 milliarder dollars i løbet af måneden, hjulpet af lavere råvarepriser. Sydkorea drager fordel, når nøgleråvarer som råolie, naturgas og kobber falder.

USD/KRW-parret faldt også efter de svage sydkoreanske PMI-data for fremstilling. Ifølge Nikkei faldt PMI for fremstilling til 47,8 i juni fra tidligere 48,4. Dette fald var værre end medianestimatet på 49,4. PMI har været i en generel nedadgående tendens efter at have toppet på 55,3 i marts 2021.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator for USD til KRW-kursen være de kommende amerikanske jobtal, der er planlagt til fredag. Disse tal vil sandsynligvis give anledning til flere Fed-stramninger.

USD/KRW teknisk analyse

USD/KRW-diagram af TradingView

USDKRW-parret toppede på 1.324 i juni. Siden da er parret trukket kraftigt tilbage til de nuværende 1.305. Parret er faldet under det vigtige støtteniveau på 1.308, det højeste punkt den 23. juni og i den første uge af juni.

Parret har bevæget sig under de 25-perioders og 50-perioders glidende gennemsnit. Samtidig er MACD og Relative Strength Index (RSI) alle drevet nedad. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til 1.300. Mere upside vil blive bekræftet, hvis det bevæger sig over nøgleniveauet ved 1.320.

