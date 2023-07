Skal du købe eller sælge amerikanske aktier efter juni PMI Manufacturing data?

Mircea Vasiu er markedsanalytiker hos Invezz, og har skrevet om aktiemarkedet og valutahandel i omtrent et årti. Mircea udnytter… læs mere

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

I dag er det uafhængighedsdag i USA, og amerikanske banker er lukket. Som sådan bør markedsdeltagerne ikke forvente meget af den kommende nordamerikanske session.

I går var også en langsom dag, da mange mennesker foretrak at tage en lang weekend i lyset af 4. juli-ferien. Men tag ikke fejl; volatiliteten er ved at tage til, da dette er en vigtig uge for de finansielle markeder.

Med mange amerikanske markedsdeltagere på ferie var det ikke overraskende, at markedet ikke reagerede på PMI-tallene fra juni. Økonomer forventede, at fremstillingssektoren ville stige fra 46,9 tidligere til 47,2. I stedet viste dataene yderligere forværring i sektoren, som det fremgår af 46-printet.

Som en påmindelse signalerer et print under 50 sektorens sammentrækning.

Ser man på de sidste 12 måneder, gik den amerikanske fremstillingssektor ind på et kontraktionsterritorium i november sidste år og forblev der lige siden.

Fra dette perspektiv burde amerikanske aktier have svært ved at stige, da udsigterne til en økonomisk recession er store. Men aktiekursbevægelsen var for det meste drevet af Feds stramningscyklus.

Derfor kan de dårlige produktionsdata fungere som en advarsel for Fed om ikke længere at hæve fondsrenten. En sådan udvikling ville være bullish for amerikanske aktier.

ISM Fremstillingspriserne falder yderligere

Copy link to section

En anden interessant detalje i junis fremstillingsrapport i USA var, at priserne i sektoren faldt yderligere. Mere præcist kom ISM-fremstillingspriserne på 41,8 mod 44 forventet. Ethvert tryk under 50 viser faldende priser, og det signalerer til Fed, at inflationspresset aftager i fremstillingssektoren.

Dette burde være bullish for amerikanske aktier, da chancerne for, at Fed rammer terminalrenten, stiger markant.

Alle ISM-komponenter er under 50 – er en amerikansk recession nært forestående?

Copy link to section

Den sidste interessante detalje i gårsdagens rapport understøtter sagen om, at en amerikansk recession er nært forestående. Alle ISM-komponenterne er under 50, noget der ikke sker så ofte.

Faktisk, når det skete i de sidste to årtier, var den amerikanske økonomi i en recession.

Derfor, hvor ironisk det end lyder, kan dårlige produktionsdata i juni være bullish aktier, fordi det giver Fed flere grunde til ikke at hæve.

Og hvorfor ikke – begynde at sænke renterne senere på året?

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.