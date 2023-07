TRY/USD: Tyrkiske lira til USD og punds valutakurser bliver oversolgt

Det ubarmhjertige dyk i tyrkiske lira aftog i denne uge, da statsejede banker genstartede deres støtte på valutamarkedet. Den tyrkiske lira til USD (TRY/USD) kursen svævede på 0,038, mens liraen til pund (TRY/GBP) handlede på 0,030. I alt er valutaen dykket med mere end 39 % i de seneste 12 måneder.

Tyrkiet inflationstal forude

Copy link to section

Den tyrkiske lira har været i en stærk nedadgående tendens i de sidste par måneder, selvom nogle dele af økonomien klarede sig godt. For eksempel boomer turismesektoren, hvor den svage lira hjælper udlændinge med at finde gode tilbud.

Data offentliggjort i mandags viste, at PMI for fremstilling steg til 51 i juni. En PMI-værdi på 50 og derover er et tegn på, at sektoren stadig voksede. Yderligere data viste, at det tyrkiske detailsalg steg med 0,9 % i april.

Den seneste nyhed om tyrkiske lira var, at banker er begyndt at intervenere i valutamarkedet. Ifølge Bloomberg solgte banker så meget som 1 milliard dollar ved middagstid for at støtte valutaen.

Når man ser fremad, vil den næste vigtige katalysator for den tyrkiske lira være de kommende inflationsdata, der er planlagt til torsdag. Økonomer mener, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt en smule fra 39,47 % i juni. Det toppede med omkring 90 % i 2022. På MoM-basis forventer analytikere, at inflationen steg til 4,84 %.

Inflationsdataene kommer få dage efter, at den tyrkiske centralbank har afgivet sin rentebeslutning. Det besluttede at hæve renterne til 15 % i juni, da det genoptog sin kamp mod inflationen. Som jeg skrev her , forventede økonomer, at banken ville hæve med over 20%.

https://www.youtube.com/watch?v=UGoJrk39NHc

Udfordringen for liraen er, at mange mennesker i Tyrkiet og internationale investorer har mistet interessen for valutaen. Som sådan vil valutaen sandsynligvis fortsætte med at falde, så længe Erdogan er præsident. Desuden er den allerede faldet med mere end 80 % i de seneste fem år.

Tyrkisk lira til USD prognose

Copy link to section

TRY/USD-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at TRY/USD har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det er dykket under alle glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under det oversolgte niveau.

Derfor vil den tyrkiske lira til USD og GBP sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det næste nøgleniveau på henholdsvis 0,035 og 0,025.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.