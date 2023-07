Altsignals’ forsalg er en tidlig succes – og hvorfor er investorerne positive overfor ASI?

Med kryptomarkedet i optimistisk stemning, når anden halvdel af 2023 begynder, har investorerne kun én ting på sinde – hvordan de positionerer sig til, hvad der kunne være et eksplosivt tyremarked. Blandt kryptoprojekter, der giver større afkast, er dem, der i øjeblikket er i forsalg.

Et par token-salg giver investorer en chance for at få en mulighed til stærkt nedsatte priser, mens de hjælper projektet med at levere et efterspurgt produkt, ligesom AltSignals gør. Hidtil har investorer tildelt over $1 million i det originale ASI-token.

Her er, hvad denne tidlige succes betyder, da krypto ser ud til at cementere grundlaget for en ny tyrecyklus.

Hvorfor strømmer investorerne ind i AltSignals?

AltSignals-projektet har eksisteret siden 2017 og tilbyder et fungerende produkt til over 50.000 medlemmer og mere end 3.800 signaler sendt via dens proprietære handelssignalalgoritme. Men projektet er nu på vej mod næste niveau fornyelse med integration af kunstig intelligens.

Forsalget giver investorer en chance for at være en del af det nye projekt, hvis køreplan omfatter store udviklinger, der kan øge spændingen ved at tjene passiv indkomst, mens det originale udlæg vokser.

AI er en stor fortælling og forventes at forblive det på kort sigt, mens krypto er kommet for at blive. Udnyttelse af de to kunne se AltSignals dominere handelsbrachen, hvor de tidlige investorer drager mest fordel.

Hvad er AltSignals’ AI, og hvordan fungerer det?

AltSignals kommende AI-integration er via ActualizeAI-platformen, som vil udnytte kraften i naturlig sprogbehandling (NLP) og maskinlæring til at give endnu mere præcise signaler til handlende. AI-laget vil gøre AltSignals bedre med tiden gennem lineær regression og prædiktiv modellering.

ASI er det native token, der giver adgang til ActualizeAI og de AI-drevne handelssignaler. Traders vil have 24/7 real-time adgang til alarmer samt til andre funktioner, der forbedrer anvendeligheden af ASI, herunder handelsturneringer, indsatser og styring.

I øjeblikket er AltAlgo-indikatoren AltSignals’ proprietære handelsteknologi – en algoritme, der lader brugere sammensætte og multiplicere overskud ved at levere meget nøjagtige signaler i realtid. Værktøjet gør det grundlæggende nemt for handlende at vide, hvornår de skal købe, og hvornår de skal sælge.

For eksempel, i denne VIP-rapport for spothandler på Binance, registrerede systemet 16 ud af 17 gevinsthandler i januar og pralede af en overskudsgrad på 178 %. Samlet set er den gennemsnitlige gevinstrate omkring 64%. Kunstig intelligens forventes at skubbe det til et gennemsnit på 80 % eller højere.

Hvorfor burde du investere i ASI-tokenet i dag?

Investorer ved, at risiko er en del af spillet. Men de bemærker også, at et godt team og et godt produkt ofte er forskellen mellem de projekter, der fortsætter med at definere deres brancher, og dem, der forsvinder i glemmebogen efter den indledende hype.

AltSignals er som nævnt allerede et succesfuldt projekt, der kan blive den næste store ting med sin AI-lagintegration. At investere i forsalget kunne være en mulighed for at komme tidligt ind og se både projektet og investeringen vokse.

Sådan køber du ASI

ASI-tokens er tilgængelige i forsalg til tidlige investorer. I øjeblikket sælges tokens for enten ETH eller USDT til en pris på $0,015 pr. token.

For at købe nu skal man gå til AltSignals forsalgssiden [ her ] og tilslutte en understøttet tegnebog – anbefalede er MetaMask til desktop og Trust Wallet til mobilbrugere. De købte poletter vil blive uddelt i slutningen af forsalget.

Hvor højt kan ASI-tokenprisen gå i 2023?

En forventet opadgående prisbane for ASI vil også være nede på den overordnede økosystemudvikling. Vi har ActualizeAI beta-lanceringen i gang i det næste kvartal, en vigtig milepæl, der sandsynligvis vil opmuntre investorer. Også bemærket er AI- og kryptofortællingerne, hvor førstnævnte ser massive indtægtsforudsigelser fra teknologigiganter som Microsoft og Nvidia.

Som fremhævet på køreplanen, vil handel åbne, når ASI går live på større kryptobørser senere i 3. kvartal. Dette kan være den første af mange faktorer, der påvirker tokens pris fremadrettet. Især kan notering på børser udløse en ny efterspørgsel, hvilket fører til en stigning i priserne, da Binance og Bybit tilføjer support.

ASI-tokenprisen er planlagt til at stige gennem forsalgsfasen, hvor denne stiger fra $0,012 til $0,02274. Det vil tilbyde næsten 90% i gevinster til den tid og kan derefter eksplodere, når det officielt lanceres på det åbne marked. Potentielle kursmål på kort sigt er i intervallet $0,5 til $1 i slutningen af 2023 og 2024.

ASI-forsalget er indstillet til at gå ind i fase 2, hvor prisen vil stige til $0,01875. Lær mere, før du investerer.