Wolfspeed har netop annonceret en tiår lang aftale med Renesas

Wolfspeed Inc (NYSE: WOLF) åbnede omkring 20% op onsdag efter at have annonceret en tiår lang aftale med den japanske halvledergigant Renesas Electronics Corp (TYO: 6723).

Renesas betalte 2,0 milliarder dollars for handlen

Firmaet med hovedkontor i Durham har indvilliget i at forsyne Renesas med dets nøgne siliciumcarbid og epitaksiale wafere i ti år.

Renesas Electronics indbetalte 2,0 milliarder dollars i dag for at sikre leveringsaftalen. Hidetoshi Shibata – dets administrerende direktør sagde i en pressemeddelelse i dag:

Aftalen vil give Renesas en stabil, langsigtet forsyningsbase. Dette giver Renesas mulighed for at skalere strømhalvledertilbud til bedre at kunne betjene kundernes brede vifte af applikationer.

Ledere fra begge virksomheder var enige om, at skiftet til elbiler og fokus på ren energi generelt resulterede i en væsentlig stigning i efterspørgslen efter halvledere.

Wolfspeed er fokuseret på at øge kapaciteten

Wolfspeed planlægger at bruge betalingen på 2,0 milliarder dollar fra Renesas på sine kapacitetskonstruktionsprojekter.

JP – multi-milliard-dollar-anlægget i Chatham County, der skal stå færdigt ved udgangen af dette årti, forventes at øge sin produktionskapacitet med mere end 10 gange. Ifølge Gregg Loew – administrerende direktør for Wolfspeed Inc:

Med en stejlere efterspørgsel efter siliciumcarbid er det yderst vigtigt, at vi har klassens bedste kraft-semi-kunder som Renesas til at hjælpe med at lede den globale overgang fra silicium til siliciumcarbid.

Aktiemarkedsnyhederne kommer omkring et par måneder efter, at Wolfspeed rapporterede sine økonomiske resultater for tredje kvartal, der toppede Street-estimaterne. Dets aktier er nu tilbage til den kurs, hvor de startede året.