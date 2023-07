Shell forventer nedskrivninger for op til $3,0 milliarder i 2. kvartal

Shell PLC (LON: SHEL) forventer, at planlagt vedligeholdelse vil resultere i et sekventielt fald i sin upstream-produktion i andet kvartal.

Shell vil rapportere resultater for andet kvartal senere på måneden

I fredags advarede energigiganten også om værdiforringelser efter skat til en værdi af op til 3,0 milliarder dollars i 2. kvartal.

Upstream-produktionen, ifølge opdateringen på sin hjemmeside, vil sandsynligvis være i intervallet 1,7 millioner til 1,8 millioner BOE (tønder olieækvivalent) om dagen i dette kvartal mod 1,9 millioner i Q1.

Shell PLC forventer, at salgsvolumen i sin marketingafdeling vil komme op på 2,4 millioner til 2,8 millioner tønder om dagen. I det foregående kvartal blev tallet udskrevet til 2,45 millioner.

Olie- og gasgiganten er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for andet kvartal i den sidste uge af juli. I sidste måned hævede det London-noterede firma sit udbytte og aktietilbagekøb, som Invezz rapporterede her.

Shells forventninger til sin integrerede gasdivision

Shell meddelte i dag, at handlen med sin integrerede gasdivision forventes at se et betydeligt sekventielt fald i andet kvartal på grund af sæsonudsving. Den nævnte også færre optimeringsmuligheder for den forventede svaghed.

Det britiske multinationale forventer en produktion på mellem 950.000 og 990.000 tønder olieækvivalenter om dagen – midtpunktet af dette interval matchede 970.000 BOE, som det producerede i 1. kvartal.

Endelig forventer den at rapportere LNG-likvefaktionsvolumener i intervallet 6,9 millioner tons til 7,3 millioner tons. Den øverste ende af dette interval matcher det foregående kvartalstal.

En dag tidligere gentog Shells CEO Wael Sawan, at det vil være uansvarligt fra virksomhedens side at skære ned i produktionen, da den globale økonomi stadig er stærkt afhængig af olie og gas.