BlackRocks krypto satsning har konsekvenser for Chancer

Mens kryptomarkederne reagerer på en bredere frygt for rentestigninger og brancherelateret regulatorisk modvind med et fald, så er stemningen stadig stort set positiv efter denne uges kommentarer fra Larry Fink, der er administrerende direktør for BlackRock, Inc. (NYSE: BLK).

I mellemtiden kigger Chancer på $1 million-mærket i sit forsalg, da kryptoprojektet har til formål at revolutionere de forudsigelige markeder. Projektet er halvvejs i mål kun få uger efter lanceringen af deres $CHANCER token-salg.

BlackRock fremstår som en vigtig positiv katalysator

Copy link to section

Efter BlackRock rørte markederne med sin nylige ansøgning om en spot Bitcoin ETF, så tilføjede virksomhedens administrerende direktør yderligere til den stigende positive udviklede ved at betegne Bitcoin som et internationalt aktiv og digital dollar.

Finks bemærkninger hænger sandsynligvis sammen med aktivforvalteren til en værdi af $9 billioner bringer den første spot Bitcoin ETF i USA på markedet. De kom især efter, at Nasdaq genindsendte Wall Street-behemoths ETF-forslag og navngav Coinbase som kryptobørsen, som de har markedsovervågningsdeling med. [ Læs mere ].

Under interviewet med Fox Business mente Fink, at investorer kunne se på Bitcoin som en inflationssikring. Han mener også, at yderligere digitalisering af guld gennem Bitcoin var godt for markedet, hvor krypto sandsynligvis vil revolutionere det globale finansielle system.

Implikationerne for Chancer?

Copy link to section

Iagttagerne siger, at BlackRock og andre store finansielle virksomheder, der ønsker en tilstedeværelse i krypto, kan stimulere institutionelle penges indtog i sektoren. Med millioner af kunder og en global tilstedeværelse fremhæves firmaernes pro-krypto holdning og mulige succes med en spot-ETF som faktorer, der kan give næring til det næste tyremarked.

Men vigtigst af alt er det realiseringen af magten og fordelene ved blockchain og kryptovaluta i formningen af fremtiden for finansiering og investeringer. Da blockchain revolutionerer de forskellige brancher, kommer nytten af de underliggende aktiver i forgrunden – og tilbyder meget mere til indehavere midt i adoption.

Chancer er klar til denne type bane i betragtning af dens forventede revolutionering af betting branchen. Og med bull-cyklussen sandsynligvis i de tidlige stadier, kan $CHANCER-forsalget tilbyde en fantastisk mulighed for investorer, der køber tokenet til den nuværende lave pris på kun $0,01 pr. token.

Hvad er Chancer?

Copy link to section

Chancer er en blockchain-baseret forudsigende markedsplatform under udvikling. Projektet skitserer en ny decentraliseret væddemålsmodel, der skal revolutionere branchen via en peer-to-peer (P2P) app, der skifter spil.

Platformens salgsargument er dens brug af blockchain-teknologi for at give brugerne kontrol over deres væddemålsmarkeder. Det fjerner den magt fra centraliserede bookmakere, hvilket betyder, at brugerne ikke står over for de begrænsninger, der blotter traditionelle bettingplatforme.

En bruger på Chancer er deres eget “hus”, der sætter reglerne for at spille efter og markederne for at deltage i – hvilket kan være hvad som helst, forudsat at der er et klart resultat for en indsats. Dette kunne være global sport eller den lokale baseball-liga, eller valg, lokale klubaktiviteter og så videre.

$CHANCER-tokenet vil drive platformen og køre på Binance Smart Chain. Det samlede udbud er 1.500.000.000, hvoraf 65% er tilgængeligt under forsalget.

Udover at give indehaverne adgang til økosystemet, vil tokenet tilbyde flere veje, hvorigennem indehavere kan drage fordel af dets nytte. Dette inkluderer en chance for at dele deres forudsigelser med det globale samfund og øge potentielle gevinster og indsatser for at optjene belønninger, da de hjælper med at sikre ægte decentralisering af den online sociale bettingplatform.

Find ud af mere om Chancer her.

Er forsalget et godt tidspunkt at investere i $CHANCER?

Copy link to section

Et forsalg giver investorerne en mulighed for at købe sig ind i et kommende, men lovende projekt. Priserne under forsalg er typisk stærkt nedsatte, hvilket betyder, at investorerne får dem på niveauer, der sandsynligvis er 10 gange eller mere lavere, end når tokenet rammer børserne.

Chancer’s forsalg, som er blot nogle uger siden, oplever stor interesse fra investorer på grund af dette. Omkring 59,3 millioner $CHANCER er blevet solgt, hvilket har rejst over $593k. Som tidligere nævnt er tokenet i øjeblikket prissat til $0,01. Dets værdi forventes dog at stige gennem de 12 faser af forsalget og vil nå $0,021. Målet er at rejse $15 millioner.

Vil du købe $CHANCER? Find ud af hvordan og mere på deres forsalgsside.