BT CEO afslører planer om at træde tilbage

BT Group (LON: BT.A) er nogenlunde flad mandag, efter at dets CEO Philip Jansen afslørede planer om at træde tilbage inden for de næste tolv måneder.

BT-aktien har ikke klaret sig godt under Jansen

Meddelelsen kommer kort efter, at den administrerende direktør sagde, at teleselskabet vil skære op til 55.000 job ved udgangen af dette årti, som Invezz rapporterede her.

I sin embedsperiode satte han også gang i udrulningen af et nationalt fibernet.

Vi investerer massivt i fremtiden. Vi bygger som raseri, har nu passeret over 11 millioner hjem med fiber, har fået 5G-service til 68 % af landet, og vores kundeservice er meget forbedret.

Alligevel har BT-aktien ikke været i stand til at klare sig godt under hans ledelse. Det har tabt omkring 35 % i de sidste 12 måneder. Men i al retfærdighed har en del af svagheden været relateret til den højere rente på 18,9 milliarder pund af gæld, som selskabet har på sin balance.

BT har indledt jagten på en ny administrerende direktør

Mandag bekræftede bestyrelsen, at man allerede er gået i gang med at lede efter en afløser.

Street forventer, at Marc Allera (BTs chef for forbrugermærker) eller Allison Kirkby (et BT-bestyrelsesmedlem) erstatter Jansen. Ifølge analytikere hos JPMorgan:

Vi formoder, at investorerne vil finde denne overgang lidt for tidligt, da frugterne af BT’s fiberinvesteringer stadig mangler at blive bevist.

I maj rapporterede det britiske multinationale et 1,0% hit til sin omsætning for hele året frem til den 31. marts 2023. Alligevel øgede milliardærinvestor Patrick Drahi for nylig sin ejerandel i BT-aktien til omkring 25% (læs mere).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.