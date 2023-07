USD/DKK danner faldende trekant, da inflationen i Danmark falder

USD/DKK -kursen bevægede sig sidelæns mandag, da investorerne reagerede på det seneste danske forbrugerprisindeks (CPI). Parret trak sig tilbage til 6,80, lavere end det højeste punkt i år til dato på 7. Det er faldet med mere end 12 % under det højeste punkt i 2022.

Danmarks inflation falder

Forbrugerpriserne i Danmark er på vej tilbage efter at være steget til 8,9 % under pandemien. Det overordnede forbrugerprisindeks er faldet i alle måneder siden november sidste år. Det rykkede til et lavpunkt på 2,9 %, det laveste niveau siden januar sidste år.

Forbrugerinflationen steg med 0,30 % fra en måned tidligere, mens det nøje overvågede harmoniserede CPI faldt fra 2,90 % i maj til 2,40 % i juni. Inflationen faldt hovedsageligt på grund af de faldende el-, gas- og fødevarepriser.

Den danske inflation er faldet på grund af de stigende renter i landet. Danmarks Nationalbank besluttede i juni at hæve renten med 0,25 pct. Det flyttede renten fra 2,85 % til 3,1 %.

Den danske centralbank plejer at matche handlinger fra Den Europæiske Centralbank (ECB), som har leveret adskillige forhøjelser på det seneste. Derfor er der sandsynlighed for, at banken vil levere endnu en stigning senere på måneden.

Økonomer forventer, at dansk økonomi vil bremse op i andet halvår i takt med, at den indenlandske og regionale efterspørgsel aftager. Økonomien faldt med 0,1 % i første kvartal.

USD/DKK teknisk analyse

USDDKK-diagram af TradingView

USD til danske kroner har været i en nedadgående tendens de seneste måneder. Det er faldet med over 12% fra sit højeste niveau i 2022. Undervejs har parret bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

USD/DKK-parret er faldet under den faldende trendlinje vist med sort. Denne trendlinje forbinder det højeste niveau siden november sidste år. Det er også hypotenusen af det faldende trekantmønster. Den nederste side af mønsteret er på 6,7383.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, hvis bjørne formår at bevæge sig under støtten på 6,7383. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på 6,60.

