AltSignals (ASI) prognose, da Bitcoin holder sig over $30k

Kryptovalutapriser har holdt sig ret stabile i de sidste par uger. Bitcoin er forblevet lidt over modstandspunktet på $30k, mens den samlede markedsværdi for alle digitale valutaer er forblevet over $1,2 billioner. Dette er et tegn på, at kryptovalutaer er ekstremt modstandsdygtige midt i store udfordringer.

Krypto-resiliens fortsætter

Kryptovalutaer har gennemgået store udfordringer i de seneste 13 måneder. Terra og dets økosystem kollapsede i maj sidste år, hvilket førte til over $40 milliarder i tab. Kort efter kollapsede Celsius og Voyager Digital.

Det andet store kollaps i krypto branchen var FTX, den dengang næststørste kryptobørs målt efter værdi. Det kollapsede i november sidste år, hvilket førte til milliarder af dollars i tab. Heldigvis har den nye ledelse arbejdet på at rebrande og genstarte børsen.

Den seneste udfordring i krypto branchen har været reguleringer. I juni besluttede Securities and Exchange Commission (SEC) at sagsøge Binance og Coinbase, to af de største spillere i verden. Mens kryptovalutaer faldt efter retssagen, er de fleste af dem steget med tocifrede cifre siden da.

Bitcoin og andre kryptovalutaer er også forblevet modstandsdygtige, efter at Federal Reserve indledte sin mest aggressive tone i årevis. De har nu flyttet renten fra næsten nul under pandemien til over 5%.

Det er ikke klart, om Bitcoin-prisen vil fortsætte med at stige. Som jeg skrev her, så er Bitcoin nødt til at bevæge sig over møntens år til dato højdepunkt i et klima med høj volumen for at fortsætte den opadgående trend. Mens det har dannet et opadgående flagmønster, har det også skabt en dobbelt-top, hvilket normalt er et negativt tegn.

Salget af AltSignals token fortsætter

En af de bedste kryptonyheder var den seneste succes med AltSignals token-salg. Udviklerne afsluttede for nylig den første fase af token-salget, hvor de rejste over $1 million.

De er nu flyttet til anden fase af token-salget, som også har rejst over $1,1 millioner. Anden fase er næsten 50% gennemført. Især har køberne under den første fase af token-salget set værdien af deres tokens stige med 25%. Tokenet sælges for 0,01875 USDT, og udviklerne vil hæve det med 12% i den næste del af salget.

For begyndere er AltSignals en førende virksomhed inden for finansielle tjenester, der drejer sig om det hurtigt voksende kunstige intelligens område. Det er allerede en profitabel virksomhed med tusindvis af kunder fra hele verden.

Virksomheden leverer dagshandelssignaler på kryptovalutaer, forex og andre finansielle aktiver. Disse signaler kommer fra den traditionelle tekniske analyse. Nu pivoterer udviklerne til AI, som de mener er en bedre tilgang til forudsigelser.

Derfor er ASI token-salget en vigtig del af denne overgang. Når den er fuldført, vil platformen blive en decentraliseret autonom organisation (DAO), hvor indehavere vil stemme på nøglespørgsmål og modtage en del af overskuddet.

Yderligere vil ASI-tokenholdere få flere funktioner i sit økosystem. Pro-indehavere med over 50.000 tokens vil få funktioner som fuld adgang til Actualize AI-værktøjet, ubegrænsede overvågningslister og muligheden for at tjene passiv indkomst fra tokens. Du kan læse mere om AltSignals i denne hvidbog.

Så er AltSignals et godt køb? Investering i forsalgs-tokens er altid en risikabel ting, da branchen endnu ikke er reguleret. Derfor bør du være forsigtig, før du køber tokenet, da værdien kan gå ned til nul. Der er dog også en sandsynlighed for, at det vil stige, som vi har set med andre tokens som Pepe og Keke. Du kan købe ASI-tokenet her.