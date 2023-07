Sølvprisen bryder og gentestes forud for amerikanske inflationsdata

Sølvprisen er drevet opad de seneste par dage, da investorerne reagerer på det faldende amerikanske dollarindeks (DXY). Ædelmetallets pris steg til det højeste niveau på $23,34, det højeste niveau siden 20. juni. Den er steget med over 5 % fra det laveste niveau i juni.

Amerikansk inflation og Kina afmatning

Sølvpriserne er steget i de seneste par dage, da investorer vurderer de næste handlinger fra Federal Reserve og Kinas genopretning. Data offentliggjort i fredags viste, at USA’s non-farm payrolls (NFP) steg med 209.000 i juni, hvilket er lavere end det gennemsnitlige skøn på 230.000.

Arbejdsløsheden faldt en smule til 3,6 % i juni, mens lønvæksten har holdt sig ret stabil. Med antallet af opgaver udført, vil de næste vigtige data at se, være de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata.

Økonomer mener, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 3,1 % i juni fra de tidligere 4,0 %. Amerikas inflation toppede med 9,4 % i 2022. Den nøje overvågede kerneinflation forventes at falde til 5,1 %.

Federal Reserve-embedsmænd forventer, at banken vil fortsætte med at hæve renten i de kommende møder. Forventningerne er, at banken vil hæve med 0,25 % på sit møde i juli. Denne opfattelse blev bekræftet af flere Fed-embedsmænd som Loretta Mester, Mary Daly og Raphael Bostic.

Sølvprisen vendte sig også, da investorerne reagerede på den bløde kinesiske økonomi. Data offentliggjort i mandags viste, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til nul i juni. Det er et tegn på, at det ikke går godt med landets økonomi.

Kina spiller en vigtig rolle i sølv og andre råvarer, da det er den største køber. Som sådan kan en aftagende økonomi have en negativ indvirkning på priserne på kort sigt.

Sølvpris teknisk analyse

Det daglige diagram viser, at XAG/USD har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Den er styrtet med mere end 10 % fra sit højeste niveau i år, hvilket betyder, at den er flyttet ind i en korrektionszone.

Sølv er faldet under undersiden af Andrews Pitchfork-værktøjet. Det har også gentestet dette niveau i det, der er kendt som et break and retest-mønster. Sølvprisen er faldet under 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit og 23,6% retracement niveau.

Derfor er udsigterne for sølvpriser bearish, med det næste støtteniveau at se vil være på $22,12, det laveste punkt den 23. juni.