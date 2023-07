Ethereum-prisforudsigelse: Kiler dannes forud for amerikanske inflationsdata

Ethereum- prisen har bevæget sig sidelæns i de sidste par uger, da handlende vurderer det seneste rally, mens de venter på en katalysator. ETH handlede til $1.880 onsdag morgen, hvor den har ligget på i de seneste par dage. Denne pris er omkring 5 % under det højeste punkt i år.

Amerikanske inflationstal forude

Ethereum og andre kryptovalutaer har været i en konsolideringsfase. Bitcoin er blevet hængende lidt over $30.000 i de seneste par dage. Denne konsolidering skyldes for det meste, at der ikke har været større nyheder i branchen.

De seneste kryptonyheder handlede om ETF-ansøgninger fra virksomheder som Blackrock, Invesco og Ark Invest. I modsætning til de tidligere forslag har disse inkorporeret en overvågningsklausul, som vil bidrage til at forhindre markedsmanipulation.

En vellykket spot Bitcoin ETF-applikation vil være godt for Ethereum, den næststørste kryptovaluta i verden. For det første mener analytikere, at disse virksomheder også vil ansøge om en spot ETH ETF.

Den næste vigtige katalysator, der kan flytte Ethereum og andre kryptovalutaer, er de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata. Som jeg skrev her , mener de fleste analytikere, at USAs inflation aftog i juni.

Økonomer adspurgt af Reuters forventer, at den årlige inflation faldt fra 4,1 % i maj til 3 % i juni. Hvis de er korrekte, vil det være det laveste inflationstal i måneder. Det vil også betyde, at inflationen er på vej til at ramme 2 % i de næste par måneder.

Selvom onsdagens inflationstal er vigtigt, vil det ikke have nogen større indflydelse på Ethereum og andre kryptovalutaer. Det er fordi tallet ikke vil påvirke den næste Fed-beslutning. De fleste økonomer forventer, at Fed vil levere en stigning på 0,25 % i juli, da kerneinflationen stadig er over målet på 2 %.

Ethereum pris forudsigelse

ETH-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at ETH-prisen er drevet opad i de seneste par dage. Det er hoppet fra sidste uges laveste på $1.825 til $1.880. Det konsoliderer sig ved 25-perioders og 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit.

Ethereum forbliver lavere end det vigtige modstandsniveau på $1.928 (højde 28. maj). Senest har det dannet noget, der ligner et stigende kilemønster, som normalt er et bearish tegn. Desuden har mønten skabt et hoved- og skuldermønster.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Ethereum-prisen vil have et bearish breakout i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $1.800.