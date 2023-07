SPDR Gold Shares (GLD): Er denne guld-ETF en god investering?

SPDR Gold Shares (GLD) ETF har for nylig trukket sig tilbage forud for de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata. GLD handlede til $180 tirsdag, omkring 6,45% under det højeste niveau i år. Tilsvarende er guldprisen faldet fra et rekordhøjt niveau på $2.082.

US dollar-indekset trækker sig tilbage

SPDR Gold Shares er en børshandlet fond (ETF), der sporer guldets præstation. Det har over 56 milliarder dollars i aktiver og et udgiftsforhold på 0,40%, hvilket gør det til det største i branchen.

Guld oplever et sammenløb af faktorer, der kan skubbe det meget højere i de kommende uger. For det første er det amerikanske dollarindeks (DXY) faldet kraftigt på det seneste. Som jeg skrev her , er indekset faldet til $101,40, det laveste punkt siden maj. Hvis tendensen fortsætter, er der en sandsynlighed for, at den vil bevæge sig under $100 i de kommende uger. Guld har et omvendt forhold til den amerikanske dollar.

For det andet forbliver efterspørgslen efter guld på et forhøjet niveau rundt om i verden. Lande som Rusland, Indien, Kasakhstan og Tyrkiet har alle købt guld i de sidste par år, efterhånden som mistilliden til den amerikanske dollar stiger.

Analytikere mener, at denne tendens vil fortsætte. For eksempel bekræftede Rusland for nylig, at BRIC’erne planlagde en guldstøttet valuta for at udfordre dollaren. Hvis dette sker, kan vi se mere efterspørgsel efter guld, efterhånden som valutaen tager form.

For det tredje bliver guldprisen påvirket af forsyninger. Virkeligheden er, at produktiviteten i guldminer er faldet. I de fleste lande som Sydafrika skal mineselskaber grave dybere for at finde metallet. Efterhånden som minerne bliver ældre, forventes produktionen at falde over årene.

På kort sigt vil guld og GLD ETF reagere mildt på de seneste amerikanske forbrugerinflationsdata. Økonomer forventer, at dataene viser, at inflationen faldt igen i juni. Alligevel mener analytikere, at Fed vil levere endnu en renteforhøjelse senere i år.

Er GLD ETF en god investering?

Guld har været en god investering i de sidste par årtier. Det er flyttet fra omkring $35 i 1970’erne til næsten $2.000 i dag.

Guld har dog generelt klaret sig dårligere end det bredere marked gennem årene. For eksempel er GLD ETF steget med 42% i det seneste årti. I samme periode steg Invesco QQQ og SPDR S&P 500 Trust (SPY) med henholdsvis 156 % og 400 %.

Det samme sker i år. GLD er steget med mindre end 5%, mens de to andre er steget med henholdsvis 15% og 38%. Denne underperformance forklarer, hvorfor GLD har oplevet udstrømninger i de seneste to måneder.

Derfor kan der laves en bullish sag for GLD og guld. For det første har guld gjort det bedre end den amerikanske dollar gennem årene. Som sådan bør du kun investere i guld og GLD til diversificering, hvorved det kun bør udgøre en lille del af din portefølje.

