US dollar indeks (DXY) analyse forud for amerikanske CPI tal

Prisen på US-dollarindekset (DXY) fortsatte sin nedadgående tendens efter de bløde amerikanske non-farm payroll-data (NFP). Det faldt til $101,40, det laveste niveau siden 10. maj. I alt er dollaren faldet med mere end 3 % fra det højeste punkt i maj.

Amerikanske forbrugerinflationsdata forude

Det amerikanske dollarindeks er solgt fra efter de milde jobtal. Data offentliggjort af Bureau of Labor Statistics (BLS) viste, at økonomien tilføjede over 209k job i juni. Bureauet har også nedjusteret sine estimater for de seneste to måneder.

Den næste vigtige USD-nyhed vil være det kommende amerikanske forbrugerprisindeks (CPI) data, der er planlagt til onsdag. Økonomer forventer, at dataene viser, at den overordnede CPI faldt til 3,1 % i juni. Hvis analytikerne har ret, vil det være det laveste niveau siden marts 2021.

Kerneinflationen forventes at bevæge sig til 5,0 % på årsbasis. De forventer også, at den er steget med 0,3 % i forhold til måneden før. Dette tal vil være væsentligt højere end Feds mål på 2,0 %.

Alligevel forventer analytikere, at dataene ikke har nogen meningsfuld ændring i Feds beslutning. I en erklæring i denne uge sagde Cleveland Feds Loretta Mester, at Fed er nødt til at hæve renten i de kommende måneder, da inflationen forbliver kraftigt høj. Det samme synspunkt blev gentaget af andre Fed-embedsmænd som Loretta Mester og Mary Daly. I et notat sagde en økonom ved Oxford Economics:

“Mens endnu en renteforhøjelse i juli vil øge sandsynligheden for en recession, ser politikerne ud til at være villige til at foretage en afvejning. Deres dataafhængige tilgang betyder, at de vil vente med at være helt sikre på, at inflationen er på en fast og klar vej til 2 %, før de overvejer at lempe politik.”

Derfor er der 90 % chance for, at Fed hæver renten med 0,25 % på det kommende møde.

US dollar indeks prognose

I min sidste artikel om den amerikanske dollar bemærkede jeg, at den havde dannet et faldende trekantmønster. Jeg forudsagde, at indekset ville få et bearish breakout, da sælgere målretter nøglestøtten til $100,84. Denne opfattelse var nøjagtig, da indekset har lavet et stærkt bearish breakout.

DXY-indekset har bevæget sig under nøglestøtten på $101,91, det laveste niveau den 22. juni. Oscillatorer som MACD og Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under det oversolgte niveau.

Derfor, mens de overordnede udsigter er bearish, formoder jeg, at indekset vil vende tilbage, når købere forsøger at genteste det centrale modstandspunkt på $101,91. På længere sigt vil indekset dog sandsynligvis falde til under $100.

