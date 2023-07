DXY: Amerikansk dollarindeks danner faldende trekant foran NFP-data

Det amerikanske dollarindeks har bevæget sig sidelæns i de sidste par dage, da investorer vurderer de næste handlinger fra Federal Reserve. DXY handlede til $103,05, hvor den har været fastlåst forud for de kommende non-farm payrolls (NFT) data. Denne pris er omkring 2,2 % over det laveste niveau i år.

Federal Reserve-forhøjelser forude

Det amerikanske dollarindeks har bevæget sig sidelæns midt i den igangværende konvergens mellem Fed og Den Europæiske Centralbank. I juni besluttede ECB at hæve renten med 0,25 % i et forsøg på at bekæmpe den høje inflation.

Det pegede også på flere satsstigninger i år, som vi skrev her. ECB’s handlinger er vigtige for det amerikanske dollarindeks, da euroen har den største vægt.

Federal Reserve leverede derimod en høgeagtig pause. Det efterlod renterne uændrede og antydede derefter, at det vil fortsætte med at stige i de kommende måneder.

De seneste økonomiske tal viser, at den amerikanske økonomi er stærk. For eksempel viste data offentliggjort i de seneste to uger, at boligstart, byggetilladelser, salg af nye boliger og salg af eksisterende boliger steg i maj.

Huspriserne har klaret sig godt i år, hjulpet af lavere varebeholdninger i landet. Samtidig er arbejdsmarkedet stadig stramt, mens forbrugertilliden er fortsat med at stige. Torsdag afslørede data, at økonomien voksede med 2 % i 1. kvartal, bedre end de tidligere estimater.

Den næste vigtige USD-nyhed kommer på fredag, når Bureau of Labor Statistics (BLS) offentliggør non-farm payrolls (NFP) data. Sammen med inflationen udgør jobrapporten en vigtig del af Feds dobbelte formål.

Økonomer mener, at økonomien tilføjede over 225.000 job i juni efter at have skabt 339.000 i den foregående måned. Jobrapporten har været bedre end estimater i de seneste måneder. De forventer, at arbejdsløsheden forblev på 3,7 %.

En bedre end forventet rapport vil forstærke sagen om en mere høgeagtig Fed, når den mødes senere på måneden.

US dollar indeks prognose

DXY-diagram af TradingView

DXY-indekset har bevæget sig sidelæns i de sidste par måneder. I denne periode har det holdt sig over det vigtige støtteniveau på $100,84, det laveste niveau i år. Det konsoliderer sig også med 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Dollarindekset har dannet et faldende trekantmønster, som normalt er et bearish tegn. Derfor er udsigterne for det amerikanske dollar-indeks neutrale med en bearish bias. Hvis der sker et bearish breakout, vil det næste niveau at se på $100,84.