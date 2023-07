Delta Air Lines rapporterer rekord i Q2: ‘flyselskabet gør et fantastisk stykke arbejde’

Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) ramte et år-til-dato højdepunkt i morges efter at have rapporteret et rekordstort andet kvartal.

Delta Air Lines fylder op med strengvejledning

Aktierne er også på vej op, fordi ledelsen hævede sin guidance for hele året om robust rejseefterspørgsel.

Delta forudser nu op til $7,0 i indtjening per aktie på $3,0 milliarder i frit cash flow i regnskabsåret 2023. På CNBC’s ” Squawk Box ” sagde CEO Ed Bastian:

Fremdriften er fortsat med at bygge. Vi fik en lille pause med hensyn til brændstofpriserne. Vores team gjorde et fantastisk stykke arbejde med at levere de bedste indtægter, det bedste overskud i vores virksomheds historie.

Dens udsigter for det nuværende kvartal kom også et godt stykke over Street-estimaterne. Flyselskabets aktie er stadig faldet omkring 15 % i forhold til præ-pandemi.

Delta Air Lines indtjeningsbillede for 2. kvartal

Nettoindkomst udskrevet til 1,83 milliarder USD mod 735 millioner USD for et år siden

Indtjening pr. aktie steg også markant fra $1,15 til $2,84

Justeret EPS udskrevet til $2,68 per aktie i henhold til pressemeddelelsen

Omsætningen steg 12,7% på årsbasis til 15,58 milliarder dollars

Konsensus var $2,40 per aktie (justeret) på $14,95 milliarder i omsætning

Delta Air Lines forventer, at enhedsomkostningerne for ikke-brændstof vil falde mellem 1,0 % og 3,0 % i tredje kvartal. Ifølge den administrerende direktør:

Sidste Memorial Day havde flyselskabet over 800 aflysninger gennem den lange weekend. Denne Memorial Day ferie weekend havde vi otte. Så flyselskabet gør et fantastisk stykke arbejde.

Hvad var ellers bemærkelsesværdigt?

Andre bemærkelsesværdige tal i indtjeningsrapporten inkluderer en stigning på 18 % i trafikken og en stigning på 17,1 % i kapaciteten.

Belastningsfaktoren forbedredes med 100 basispoint til 88 % mod forventet 87,2 %. CEO Bastian tilføjede i sit CNBC-interview i dag:

Vi vil se nogle sæsonbestemte. Men jeg tror, den internationale forretning vil fortsætte, virksomhedernes efterspørgsel vil begynde at stige. Så det bliver et stærkt 4. kvartal.

Bemærk, at Delta Air Lines havde hævet sine udsigter for det seneste kvartal for blot to uger siden, som Invezz rapporterede her. Og i dag rapporterede den resultater, der toppede selv den opdaterede vejledning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.