Indien flytter for at sikre tomatforsyninger; Potentielle foranstaltninger til at bevare adgangen til ris

En rapport udstedt tidligere i dag af LiveMint bemærkede, at Bloomberg, det ansete finans-, software-, data- og mediefirma, blev informeret af visse personer om, at Indien overvejede at begrænse 80% af riseksporten.

Det er vigtigt at bemærke, at avisen ikke var i stand til at bekræfte denne historie i skrivende stund.

Historien kommer i hælene på en stigning i fødevareinflationen på grund af forsinkede monsuner, rapporter om ekstrem varme, utilstrækkelige produktionsresultater, skadedyrsangreb, faldende areal og andre tilfælde af forsyningsafbrydelser.

I gårsdagens CPI-data offentliggjort af ministeriet for statistik og programimplementering, Indiens regering, steg fødevareinflationen til 4,6 % år for juni 2023 mod 3,3 % i maj 2023, som var på et lavpunkt i 18 måneder.

Fødevarepriserne steg markant med 2,2 % på måned-til-måned basis.

Fødevareinflationen er en særlig vigtig komponent i Indiens CPI-indeks, fordi den tegner sig for over 54 % af kurven, hvilket er betydeligt højere end i de fleste avancerede økonomier.

Selvom inflationen forbliver et godt stykke inden for Reserve Bank of Indias 4% (+/-) 2% tolerancebånd, oversteg gårsdagens overskriftsværdi markedets forventninger, mens det også vendte fire på hinanden følgende måneder med faldende forbrugerinflation.

Med muligheden for uforudsigelige vejrmønstre forude såvel som stigningen i priserne på korn (13 % år-til-år) og bælgfrugter (11 % år-til-år), vil embedsmænd sandsynligvis være bekymrede over den bredere befolknings modtagelighed for forhøjede niveauer af fødevarer inflation.

Hvis regeringen overvejer dette skridt, vil det være målrettet mod at holde rispriserne håndterbare for forbrugerne.

Globale faktorer

Indien er i øjeblikket den største riseksportør i verden og tegner sig for omkring 40% af den globale markedsandel.

Grafen nedenfor viser mængderne solgt af førende eksportører i 2022/23.

Source: Statista

Desværre er de globale rispriser ifølge FAO’s juniprisindeks for ris allerede stærkt forhøjet.

Source: FAO All Rice Price Index (2014-2016 = 100)

Dette er til dels på grund af den store appetit hos førende importører som Kina og Filippinerne, hvor regeringer er blevet ved med at lagre riskorn i et accelereret tempo i år.

For det andet fortsætter bekymringen med hensyn til risikoen for den globale risproduktion på grund af nye ugunstige El Niño-vejrforhold.

Grafen nedenfor viser mængderne købt af førende importører i 2022/23.

Source: Statista (2022/23)

Priserne på andre basisfødevarer på det internationale marked er også blevet forhøjet siden udbruddet af krigen mellem Ukraine og Rusland.

Økonomer hos CareEdge Ratings bemærker også,

Når man ser fremad, kan salget af hvede og ris fra regeringens bufferlagre via Open Market Sale Scheme (OMSS)-auktioner hjælpe med at nedkøle detailpriserne på ris, hvede og atta (hvedemel).

Tomatpolitik

I betragtning af bekymringer om, at tomatpriserne kunne accelerere endnu mere (efter at være steget 64 % på sekventiel basis i gårsdagens CPI-rapport), har centralregeringen taget skridt til at dæmme op for truslen om højere fødevareinflation.

Embedsmænd har instrueret store kooperativer såsom National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) og National Cooperative Consumers Federation (NCCF) til at købe tomater fra overskydende, højproducerende stater såsom Andhra Pradesh og Karnataka for at muliggøre omfordeling på nationalt niveau i områder, der står over for alvorlige mangel.

På nuværende tidspunkt bliver byer prioriteret afhængigt af den absolutte stigning i detailpriserne i løbet af den seneste måned.

Dette er kun gældende for steder, hvor omkostningerne er nået over de gennemsnitlige omkostninger i hele Indien, som angiveligt stod på 104,38 INR pr.

Nogle steder var priserne så høje som 200 INR pr. kilogram ($2,44 ifølge den nuværende valutakurs).

Politikere håber, at priserne sandsynligvis vil falde i august efter høsten af friske tomatafgrøder i Maharashtra og Madhya Pradesh.

Yderligere bemærkninger

Ifølge en FN-rapport fra april 2023 er Indien nu det mest folkerige land i verden.

Med en sjettedel af den globale befolkning bosat i landet, har embedsmænd været nødt til at træffe visse foranstaltninger for at sikre fødevaretilgængelighed for forbrugerne og opretholdelse af en bredere købekraft.

Det er endnu uvist, om regeringen vil tage yderligere skridt for at styrke de indenlandske rislagre.