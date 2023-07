USD/CNH: Renminbi-planen bliver tykkere, da Kinas eksport falder

Kinas renminbi kom torsdag under intenst pres, efter Kina offentliggjorde ekstremt svage handelstal. USD/CNH -kursen steg en smule til 7,18, højere end denne uges laveste på 7,16. I alt er parret faldet med mere end 1,58% fra det højeste punkt i år.

Kinas handel falder

Økonomiske data fra Kina viser tegn på ekstrem svaghed. Tidligere på ugen afslørede data fra landets statistikbureau, at den samlede inflation steg med 0 % i juni, den laveste stigning i måneder. Der er nu risiko for, at Kina vil opleve deflation i de kommende måneder.

De nøje overvågede handelstal levede også under forventningerne. Ifølge statistikbureauet faldt landets eksport med 12,4 % i juli, mens importen faldt med 6,8 %. Disse tal var svagere end dem, der blev rapporteret i den foregående måned. Kinas handelsoverskud sprang fra $65 milliarder i maj til $70 milliarder i juni, da importen faldt.

Derfor er der sandsynlighed for, at det kinesiske økonomiske opsving bliver værre end forventet. Som jeg skrev her , har Beijing sat et mål på 5% BNP-vækst i år. Samtidig har analytikere hos virksomheder som Goldman Sachs, HSBC og JP Morgan for nylig nedjusteret deres estimater.

Andre indikatorer peger på mere kinesisk svaghed. For eksempel har de vigtigste råvarepriser bevæget sig sidelæns i de seneste par måneder. Brent-råolie sidder fast under $80, mens kobber fortsat er under pres i år.

Kinas afmatning har indflydelse på andre lande. Havfragtomkostningerne fra Kina er faldet, hvilket påvirker inflationen i lande som USA. Data offentliggjort onsdag afslørede, at den amerikanske inflation faldt til 3 % i juni.

Virkningen af Kinas afmatning er, at Beijing kan blive tvunget til at implementere flere stimulanser i år. Det er uklart, hvordan en sådan stimulus vil se ud.

USD/CNH teknisk analyse

USD/CNH-kursen har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Dette rally så det hoppe til et højdepunkt på 7,2898 i sidste uge. Parret har nu trukket sig tilbage for nylig og faldet til 7,17. Dette fald fortsatte efter de opmuntrende amerikanske inflationstal.

På det daglige diagram ligger parret stadig over det 50-dages glidende gennemsnit. Relative Strength Index (RSI) er faldet fra 75 til under 50, mens den stokastiske oscillator er faldet til det oversolgte niveau.

Derfor vil USD til CNH-kursen sandsynligvis genoptage den bullish trend og genteste det vigtige modstandsniveau på 7,376.