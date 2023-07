Wells Fargo & Co (NYSE: WFC) rapporterede i fredags bedre end ventet resultater for sit regnskabsmæssige andet kvartal. Dets aktier er steget en smule her til morgen.

Analytiker reagerer på Wells Fargo resultater

Det finansielle serviceselskab tilskrev sin kvartalsvise styrke til en stigning i nettorenteindtægter på baggrund af højere renter og lånesaldi.

Wells Fargo afsluttede sit 2. kvartal med 13,16 milliarder dollars i nettorenteindtægter – en årlig vækst på 29,1 %, der praktisk talt toppede Street-estimaterne. På CNBCs ” Squawk Box ” sagde Baird-analytiker David George:

Vi er kommet godt fra start ud fra et indtjeningsperspektiv. Wells Fargo hævede renteindtægter for hele året og offentliggjorde, hvad vi synes var ret gode resultater i et meget vanskeligt miljø.

Wells Fargo aktier er stadig faldet omkring 10% år-til-dato.

Hensættelser til tab på kredit blev næsten tredoblet

Wells Fargo rapporterede om hensættelser på 1,71 milliarder dollars til kredittab, som steg markant fra 580 millioner dollars i samme kvartal sidste år.

De gennemsnitlige lån steg også med 2,1 % i andet kvartal, ifølge indtjeningspressemeddelelsen. Baird’s George tilføjede:

Jeg tror, det er vigtigt at forvente, at kreditten vil forringes. Men vi er af den opfattelse, at bankaktier allerede bager i et mere drakonisk kreditscenario i løbet af de næste år eller to.

Hans outperform rating på Wells Fargo aktier kommer med et kursmål på $50, hvilket antyder tæt på en 15% opside herfra.

Bemærkelsesværdige tal i Wells Fargo Q2 indtjeningsrapport

Tjente 4,94 milliarder dollars mod 3,14 milliarder dollars året før

Indtjening pr. aktie steg også fra 75 cent til $1,25

Omsætningen steg med 20,5 % år-til-år til 20,53 milliarder USD

Konsensus var $1,16 per andel af $20,11 milliarder omsætning

Wells Fargo noterede et fald på 6,8 % i de gennemsnitlige indlån til 1,35 milliarder dollars i sit 2. kvartal. Stadig UBS-analytiker Erica Najarian sagde i dag i et CNBC- interview, at det har en af “de bedste indlånsbaser” i banksektoren.