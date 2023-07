Litecoin-prisforudsigelse, da det amerikanske dollarindeks (DXY) falder til under $100

Litecoin- prisen steg en smule fredag, da stemningen på kryptomarkedet forbedredes, og da det amerikanske dollarindeks (DXY) faldt til under 100 dollars for første gang siden 2022. LTC handlede til 100 dollars, hvilket var et par point over denne uges laveste niveau på 91,75 dollars..

US dollar-indekset falder

Litecoin og andre kryptovalutaer har haft to vigtige katalysatorer i denne uge. For det første offentliggjorde USA svage forbrugerinflationsdata. Som vi skrev i denne artikel , faldt den overordnede forbrugerinflation til 3,0 % i juni, det laveste niveau siden marts 2021.

Jeg tror, at inflationen vil fortsætte med at falde i de næste par måneder og nå Fed-målet på 2,0 % senere på året. Implikationen af denne tendens er, at Fed har lidt plads til flere stigninger. Jeg forventer, at den stiger med 0,25 % i denne måned efterfulgt af en længere pause.

DXY indeksdiagram

Det mener finansmarkedet også, hvor frygt- og grådighedsindekset bevæger sig til den ekstreme grådighedszone på 80. Samtidig er det amerikanske dollarindeks faldet under det vigtige støtteniveau på $100.

Dollaren er styrtet, da investorerne forventer en øget divergens mellem Fed og andre europæiske centralbanker. En svagere dollar og en mindre høgeagtig Federal Reserve er normalt gode til kryptovalutaer som Litecoin og Bitcoin Cash.

De andre vigtige Litecoin-nyheder var Ripple Labs sejr mod Securities and Exchange Commission (SEC). I sin kendelse sagde dommeren, at XRP ikke var en sikkerhed, selvom hun afgjorde, at Ripple Labs ledere overtrådte loven.

Implikationen af dette resultat er, at flere institutionelle investorer kunne flytte til at omfavne kryptovalutaer. Hvis dette sker, kan Litecoin være en stor fordel.

Ser frem til. Litecoin forbereder sig på den kommende halveringsbegivenhed, der vil reducere blokbelønningerne. De fleste kryptovalutaer har en tendens til at samle sig forud for en halveringsbegivenhed.

Litecoin pris forudsigelse

LTC-diagram

Hvis vi vender os mod det daglige diagram, ser vi, at LTC-kryptoprisen er steget lidt i de seneste par dage. I denne periode har mønten gentestet det vigtige modstandsniveau på $103,34, det højeste niveau den 18. april og den 13. februar.

Litecoin forbliver over de 50-dages og 25-dages eksponentielle glidende gennemsnit. Det ser også ud til at være i gang med at genteste denne måneds højeste på $115,85. Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig lidt over neutralpunktet ved 50. Derfor er udsigterne for LTC-mønten bullish, og det næste niveau at se er på $115,8.