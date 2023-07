USD/SEK synker, efterhånden som tegn på divergens mellem Fed og Riksbank dukker op

USD/SEK -kursen er dykket hårdt i denne uge. Det er faldet i de seneste syv dage i træk og flyttet til det laveste niveau siden 10. maj. Parret er styrtet med mere end 7,21% fra det højeste niveau i juni.

Sveriges forbrugerinflation stiger

USD/SEK fortsatte med at styrte efter de seneste amerikanske forbrugerprisindeks (CPI) data. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) faldt den samlede inflation fra 4,1 % i maj til 3,0 % i juni.

Kerneinflationen faldt fra 5,1 % i maj til 4,8 % i juni. Derfor er der sandsynlighed for, at inflationen vil fortsætte med at falde i de kommende måneder. Analytikere ser, at inflationen bevæger sig til Feds mål på 2,0 % i de næste par måneder.

Implikationen af dette er, at Fed vil beslutte at sætte renteforhøjelserne på pause efter at have hævet med 0,25 % i juni. Desuden viste sidste uges non-farm payrolls (NFP) data, at arbejdsmarkedet fortsatte med at blive blødere.

De andre SEK nyheder udkom fredag, da Sverige offentliggjorde de seneste inflationstal. Ifølge statistikbureauet steg det samlede forbrugerprisindeks fra 0,3 % i maj til 1,1 % i juni. Økonomer forventede, at dataene viste, at inflationen steg til 0,8%.

Denne stigning oversattes til en år-til-år stigning på 9,3 %, højere end medianestimatet på 9,1 %. CPI i faste renter steg med 6,4 % på årsbasis. Disse inflationstal betyder, at Riksbankens mål på 2,0 pct.

Derfor er der sandsynlighed for, at Riksbanken vil fortsætte med at hæve renten på de næste par møder. Banken hævede renten med 0,25 % til 3,75 %. Det har hævet renterne fra 0,25 % i april 2022.

USD/SEK teknisk analyse

USDSEK-diagram af TradingView

USD til SEK-kursen fortsatte med at falde i denne uge. Det bevægede sig under det vigtige støtteniveau på 10,56, det laveste niveau den 19. juni. Samtidig har parret bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Det dannede et triple-top mønster ved ~11. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bearish tegn.

USD/SEK-parret har bevæget sig under Ichimoku-skymønsteret. Den har bevæget sig under det relative styrkeindeks (RSI), og den stokastiske oscillator er flyttet til det oversolgte niveau. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter nøglestøtten til 10.