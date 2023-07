Ark Invest likviderer Coinbase-aktier, køber Robinhood & Meta-aktier

Ark Invest, investeringsforvaltningsselskabet drevet af Cathie Wood, har solgt nogle af sine beholdninger i Coinbase, da aktiekursen nærmer sig et 52-ugers højdepunkt. Ark Invest solgte en del af sine Coinbase-aktier for millioner af dollars to gange i denne uge efter at have købt dem under bjørnemarkedet. Derefter gik det videre med at købe Robinhood- og Meta-aktier.

Transaktionsregistreringer afslører, at Cathie Woods Ark Invest-fonde solgte 478.356 aktier for i alt $53 millioner den 14. juli, da Coinbase (NASDAQ:COIN) nåede et nyt årligt højdepunkt på $114,43. Til $114,43 var prisen på COIN steget 33% fra det tidligere laveste niveau i denne uge og 213% fra dets årlige lave.

Cathie Woods Coinbase aktielikvidation

Cathie Woods flagskibsfonde ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) og ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) solgte henholdsvis 263.247 COIN-aktier, 93.227 COIN-aktier og 35.666 COIN-aktier.

Tidligere den 11. juli solgte ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) 160.887 Coinbase-aktier (værdi $12 millioner), mens ARK Innovation ETF (ARKK) solgte 135.152 Coinbase-aktier.

Den nylige Coinbase-likvidation af Cathie Woods fonde fulgte kendelsen i Ripple-sagen, der fik Coinbase og andre aktier med et kryptofokus til at øges. Dog faldt kursen på COIN-aktier til 105,31 dollar fredag.

Cathie Wood banker på Robinhood- og Meta-aktier

Cathie Wood begyndte at købe Meta-aktier, da Meta Platforms annoncerede lanceringen af “Threads”, et socialt netværkssite beslægtet med Twitter, der siden har tiltrukket mere end 100 millioner brugere.

Efter at have aflastet noget af sin investering i Coinbase, investerede Cathie Woods Ark Invest-fonde fredag i Meta Platforms Inc. (NASDAQ:FB) og Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD) fredag.

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) købte 111.843 aktier i Robinhood, mens ARK Innovation ETF (ARKK) købte 69.793 aktier i META. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ejer også 12.559 META-aktier og 169.116 Robinhood-aktier.