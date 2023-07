LAZR-aktiekursen har et svagt år: Er Luminar et godt køb?

er steget med omkring 50 % år til dato, men de forbliver omkring 33 % under det højeste punkt i løbet af året. Alt i alt er aktien faldet med over 80 % fra det højeste niveau nogensinde.

Væksten accelererer

Luminar er et hurtigtvoksende selskab til en værdi af over 2,6 milliarder dollars. Virksomheden bygger lidar-teknologier, der forventes at vokse hurtigt i de næste par år. Som et resultat forventer analytikere, at virksomheden vil vise en masse vækst i det næste årti.

Luminars omsætning i 2022 kom på over 40 millioner dollars i forhold til det foregående års 31 millioner dollars. Analytikere forventede, at virksomhedens omsætning ville være over 80 milliarder dollars. Data indsamlet af SeekingAlpha viser, at analytikere forventer, at dens omsætning vil være $86 millioner i år. De ser, at det rammer 256 millioner dollars i 2024 og 4,8 milliarder dollars i 2030.

Det er fremragende vækst for en virksomhed, der begyndte at sende sine produkter for et par år siden. Analytikere mener også, at Luminar vil forblive i et tabsgivende område i de næste tre år. Dets årlige tab for dette år vil være 77 cents per aktie efterfulgt af 49 og 13 cents per aktie i de følgende to år.

Derfor, for en virksomhed, der stadig brænder kontanter, er det, der virkelig betyder noget, styrken af dens balance. I dette tilfælde skal virksomheden være i stand til at finansiere sin vækst og samtidig undgå aktionærudvanding.

Luminars kontantbeholdning har været stærk i et stykke tid, men den er ved at falde. Virksomheden sluttede sidste kvartal med over 422 millioner dollars i kontanter og kortsigtede investeringer. Kontanter udgjorde over $89 millioner, mens kortsigtede investeringer kom ind på over $322 millioner.

Selvom dette er et stærkt tal, er det også lavere end de 706 millioner dollars, det havde i samme kvartal i 2022. Alligevel mener jeg, at virksomheden har de midler, det skal bruge til at finansiere sin vækst, samtidig med at man undgår udvanding af aktionærer.

Hvad næste for LAZR aktiekurs?

Luminar er ikke meget fulgt på Wall Street. De fleste Wall Street -analytikere, der følger virksomheden, har sænket deres mål. Citigroup og Cowen nedjusterede deres prognose for aktien til henholdsvis $18 og $10. De eneste bullish analytikere er fra Jefferies og Goldman Sachs.

Jeg tror på, at Luminar er en god virksomhed, der er indstillet på at indsnævre sine tab i de kommende år. Selskabet håber at få et positivt bruttoresultat senere på året. Jeg ser også, at det vokser sine indtægter godt i samme periode.

Derfor er min vurdering for LAZR aktiekurs neutral med en bullish bias. Jeg tror på, at aktierne kan genteste den hidtidige høje værdi på $10,28 senere i år.