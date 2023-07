Chancer token prognose efter Ripples store sejr mod SEC

Torsdag markerede en stor dag for kryptomarkedet.

Dommer Analisa Torres fra en amerikansk distriktsdomstol afgjorde i dag, at “XRP” ikke er et værdipapir – overdrager en stor sejr til Ripple Labs i dets juridiske kamp med Securities and Exchange Commission, som Invezz rapporterede her.

Ripples-nyheder hjalp med at løfte kryptopriserne i dag

Copy link to section

Kun timer efter beslutningen genoptog både Coinbase og Kraken handel med XRP, der næsten fordobledes i værdi torsdag. Udviklingen er særlig vigtig, da den nævnte SEC-retssag havde Ripple under belejring i omkring tre år.

Men bedre sent end aldrig, ikke? Kendelsen til fordel for Ripple i dag tjente til at levere håb til folk som Coinbase og Ripple, der også i øjeblikket er op imod Securities and Exchange Commission.

Bitcoin klatrede over $31.500 efter domstolens afgørelse, og Ethereum oversteg det psykologisk betydeligt $2.000 niveau, hvilket tyder på, at optimismen breder sig over hele kryptoøkosystemet.

Det er derfor tænkeligt, at det i sidste ende også vil gavne de kommende kryptoplatforme som Chancer.com.

Chancer sigter mod at revolutionere betting markedet

Copy link to section

Chancer er en blockchain-baseret betting platform, der lader dig skabe dit eget marked for sport til politik og alt derimellem.

Platformen sigter mod at ruske op i væddemål og digitalt spil – et marked på $90 milliarder, der forventes at vokse med en sammensat årlig sats på 10% i de kommende år. Grundlæggerne af Chancer.com forudser, at det i sidste ende bliver et decentraliseret netværk, der er sikrere end jævnaldrende.

Men det bedste er, at denne peer-to-peer-væddemålsplatform er drevet af et indfødt $CHANCER-token. Det er vigtigt, fordi investering i dette BSC0-token skaber en ekstra kilde til potentiel fortjeneste udover at oprette og deltage i tilpassede væddemål.

$CHANCER er i øjeblikket i forsalg. For yderligere detaljer og information om, hvordan man investerer i det, besøg projektets hjemmeside her.

$CHANCER token kunne fordobles herfra

Copy link to section

Ligesom ethvert kryptoaktiv, afhænger hvor meget et $CHANCER-token værd af udbud og efterspørgsel.

Projektet blev lanceret den 13. juni. På bare en måned har det rejst mere end $0,75 millioner ved at sælge sit originale token. Så det er rimeligt at sige, at efterspørgselssiden af ligningen ser stærk ud.

Endnu vigtigere, som nævnt ovenfor, er den i forsalg ved skrivning og vil i sidste ende gå live på de berømte kryptobørser – en begivenhed, der typisk har en tendens til at hjælpe et kryptotoken med at låse op for dets næste etape.

$CHANCER er i øjeblikket $0,01 værd og forventes at gå for $0,021 ved udgangen af forsalget, hvilket i bund og grund betyder, at tokenet kan mere end fordobles herfra.

Bemærkelsesværdige katalysatorer for Chancer-tokenet

Copy link to section

Bemærk, at Ripple-nyhederne på torsdag ikke er en enkeltstående katalysator for kryptovalutaer. Jacobi Asset Management, efter en masse forsinkelser, er nu indstillet til at lancere en Spot Bitcoin ETF i Europa i år, ifølge Financial Times.

På den anden side af Atlanten har finansielle giganter som BlackRock også ansøgt om en sådan børshandlet fond i USA, som mange tror vil få godkendelsen fra SEC i betragtning af kapitalforvalterens ubesmittede track record, når det kommer til at vinde en “gå videre” ” for ETF’er.

Efterspørgslen efter en Spot Bitcoin ETF er vigtig, da den signalerer institutionelle investorers interesse for kryptoaktiverne.

Så er der selvfølgelig Fed-kortet. Tidligere på ugen rapporterede Bureau of Labor Statistics, at inflationen steg med 3,0% på årsbasis for juni, hvilket i det mindste skabte et vist rum for centralbanken til at overveje at revurdere, om den rent faktisk ønsker at hæve to gange mere, mens den telegraferede for nylig.

Efterhånden som FOMC begynder at blive mildere over for pengepolitikken, kan investorer vende sig mere aggressivt til risikohandlerne, og det inkluderer kryptovalutaer som $CHANCER-tokenet.

Endelig er NFL-sæsonen over os. Det relaterede boost til sportsvæddemål og digitalt spil vil sandsynligvis også drive flere brugere til Chancer.com.

For at finde ud af, hvordan du køber $CHANCER-tokenet i nogle få enkle trin, kan du besøge projektets hjemmeside her.