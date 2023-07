Sen. Warren vil have SEC til at undersøge Tesla: her er hvorfor

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) er i fokus her til morgen, efter at senator Elizabeth Warren opfordrede US SEC til at undersøge elbilernes gigant.

Hvad hun skrev i et brev til SEC i dag

Sidste år brugte Elon Musk 44 milliarder dollar på at overtage Twitter og fungerede som dets administrerende direktør i flere måneder – noget der ikke faldt i god jord hos senator Warren. I et brev til tilsynsmyndigheden i dag skrev hun:

Musks handlinger, siden han blev Twitter CEO, mens han forblev Teslas CEO – har givet anledning til bekymring om interessekonflikter, uretmæssig tilegnelse af virksomhedsaktiver og andre negative konsekvenser for Teslas aktionærer.

SEC’s Office of Public Affairs har endnu ikke kommenteret nyheden.

I maj udnævnte Musk Linda Yaccarino til den nye administrerende direktør for Twitter (kilde). Han er dog stadig CTO for den sociale netværkstjeneste.

Sen. Warren er utilfreds med Teslas bestyrelse

Bemærk, at senator Warren havde rejst lignende bekymringer i en tidligere korrespondance til Robyn Denholm – formand for bestyrelsen hos Tesla Inc. I sit brev i mandags tilføjede hun:

Bestyrelsens utilstrækkelige oplysninger og flere bestyrelsesmedlemmers tætte relationer til Musk rejser spørgsmål om effektiviteten af virksomhedsledelse og potentielle overtrædelser af værdipapirlovgivningen.

I weekenden bekræftede den multinationale bilgigant også, at den har bygget sin første Cybertruck på Giga Texas – en nyhed, der tynger Rivian-aktierne på mandag.

Tesla skal efter planen rapportere sine økonomiske resultater for andet kvartal i denne uge. Forud for rapporten er dets aktier steget omkring 160 % i forhold til starten af 2023.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.