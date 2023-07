Skal du købe Coinbase-aktier efter at have steget 100 % siden SEC-afgifterne?

Den 6. juni 2023 blev Coinbase, Inc. (NASDAQ:COIN) anklaget af Security and Exchange Commission (SEC) for at drive sin handelsplatform for kryptoaktiver som en uregistreret national værdipapirbørs, mægler og clearingagentur. Desuden blev afgifterne udvidet til at Coinbase undlod at registrere tilbuddet og salget af sit crypto aktiv staking-as-a-service program.

Kort sagt – ikke gode nyheder en virksomhed ønsker at høre og dårlige nyheder til sine investorer.

Faktisk gabet aktiekursen lavere og åbnede på mere end $10/aktie den næste dag efter meddelelsen i juni. Men uanset årsagen så de fleste investorer denne dyk som en købsmulighed. Som sådan er Coinbases aktiekurs steget mere end 100%, da SEC anklagede virksomheden for at drive en ulovlig operation.

Er dette blot et kort pres, eller nye midler strømmer ind i aktien i håb om, at en aftale med SEC vil blive indgået?

Er det tid til at købe Coinbase-aktier?

Coinbases aktiekurs handles over $100/aktie for første gang siden sommeren 2022. Rallyet blev forlænget, efter at en føderal dommer afgjorde, at Ripple, en stor kryptovaluta, er en værdi, når den sælges til institutionelle investorer.

Det betyder, at udvekslinger som Coinbase indirekte burde gavne; derfor var det ingen overraskelse, at prisen steg.

YTD er Coinbases aktiekurs steget +218%. Men før man bliver for begejstret for dette års præstation, bør man overveje, at i november 2021, altså for mindre end to år siden, handlede aktien over $330.

Derfor kan det seneste rally blot være et kort pres, der giver mulighed for ældre aktionærer at komme ud.

Teknisk analyse favoriserer dog mere upside. Et stort modstandsniveau ses kun ved $200, så mere upside er mulig.

Man kan også se et omvendt hoved- og skuldermønster, der er dannet i de sidste tolv måneder. Et sådant mønster dukker op i slutningen af bearish trends, og hvis aktiekursen ender med at handle over $120, så bør man ikke blive overrasket, hvis den forsøger sig på $200-niveauet før end senere.